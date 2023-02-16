Тысячи отделений президентского «Движения первых» появятся в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Такую цель поставил правительству губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Вопрос о патриотическом воспитании поднимали на заседании правительства региона 16 февраля.
По словам Куйвашева, в регионе есть хорошие традиции патриотической деятельности, ветеранские сообщества, а также добровольцы. Все более популярным становится движение детей и молодежи «Движение первых». Региону он поручил оказывать всестороннюю поддержку, сообщили в департаменте информационной политики.
Во время обращения к членам правительства Куйвашев напомнил, что работа с молодежью должна строиться не для отчетности. Работа с детьми должна проводиться качественно.
Кроме того, губернатор поручил подготовить мероприятия к 80-летию подвига Уральского добровольческого танкового корпуса, к 80-летию курской битвы — сражения, в котором приняли участие уральские танкисты.
Напомним, всероссийское движение поддержал президент РФ Владимир Путин. По его словам, это достойное название для организации. Также он дал поручение помогать региональным отделениям. Сама организация появилась в 2022 году. В середине января начал работу совет регионального отделения и с февраля 2023 года в муниципалитетах Свердловской области уже начали формироваться отделения.