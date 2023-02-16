Тысячи отделений президентского «Движения первых» появятся в Свердловской области

Напомним, всероссийское движение поддержал президент РФ Владимир Путин. По его словам, это достойное название для организации. Также он дал поручение помогать региональным отделениям. Сама организация появилась в 2022 году. В середине января начал работу совет регионального отделения и с февраля 2023 года в муниципалитетах Свердловской области уже начали формироваться отделения.