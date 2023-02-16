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У «Тагильского щебня» нет заключения о санитарно-защитной зоне на разработку карьера

16 февраля 2023, 03:06
Фото: TagilCity.ru
У ООО «Тагильский щебень» отсутствует заключение на проект санитарно-защитной зоны, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Предприятие, напомним, намеревается разрабатывать Анатольское месторождения строительного камня близ лагеря, санатория и дачных кооперативов на Леневке.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области начало проверку предприятия после обращения гордумы, сообщили в ведомстве. Специалисты рассмотрели реестр выданных санитарно-эпидемиологических заключений на проекты санитарно-защитных зон и не обнаружили там сведений от ООО «Тагильский щебень». Это является нарушением СанПин, поэтому на данном этапе запуск разработки месторождения не возможен.

Установление особой территории — санитарно-защитой зоны, согласно правилам СанПин, нужно для обеспечения безопасности населения и среды обитания. На всех этапах разработки градостроительной документации, проектов строительства проектирование СЗЗ является обязательной, поясняют в ведомстве. Особенно это важно для объектов I–III класса опасности, куда входит разработка горной массы.

Объявляю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: разработать проект санитарно-защитной зоны. Получить санитарно-санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии проекта санитарно-защитной зоны требованиям санитарных правил и нормативов, — говорится в результатах проверки Роспотребнадзора Свердловской области.
Тагильчане выступили против добычи щебня близ лагеря и санатория на Леневке
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В проекте разработки Анатольского месторождения строительного камня есть раздел, посвященный мероприятиям по предотвращению и снижению негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду. Документ имеется в распоряжении редакции TagilCity.ru.

Специалисты, занимавшиеся разработкой проекта, уверяют, что учли воздействие будущего карьера на воздух, на подземные воды, на территорию и геологическую среду, а также учли обращение с отходами. Основными неблагоприятными факторами станут шум, выбросы и образование отходов.

В результате реализации обсуждаемого объекта будет происходить временное изъятие лесных угодий с полным уничтожением почвенно-растительного покрова, нарушение геологической среды за счет выемки песка, а также загрязнение атмосферного воздуха в пределах территории зоны воздействия, — говорится в документации.

Ранее обсуждалось, что кадастровый инженер провел проверку и выяснилось, что 500 метров, необходимых между объектом разработки и жилым объектов, нет. «В разных местах есть только 402 метра, 462, 472 метра», — рассказывал спикер гордумы Вадим Раудштейн.

А вы вообще чем руководствовались, когда выбирали эту территорию? Здесь и санаторий, и детский лагерь. Как теперь вы думаете, к нам будут приезжать люди, зная о добыче по-соседству? — обратилась директор санатория «Леневки» Римма Ильина к представителю ООО «Тагильский щебень» на гордуме 18 января.
ООО «Тагильский щебень» не предъявил заключение о проекте санитарно-защитной зоныООО «Тагильский щебень» не предъявил заключение о проекте санитарно-защитной зоны
ООО «Тагильский щебень» не предъявил заключение о проекте санитарно-защитной зоныООО «Тагильский щебень» не предъявил заключение о проекте санитарно-защитной зоны
ООО «Тагильский щебень» не предъявил заключение о проекте санитарно-защитной зоны
Фото: TagilCity.ru

Напомним, тагильчане противостоят предстоящей добычей строительного камня в 3 км от ж/д станции «Анатольская» и в 26 км от Нижнего Тагила, а также близ детского лагеря «Звездный» и санатория-профилактория «Леневка». Помимо Роспотребнадзора о проблеме сообщили в Министерство природных ресурсов по поводу приостановления либо отзыва лицензии, а также в Нижнетагильскую межрайонную Природоохранную прокуратуру.

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#Юлия Степанова#Карьер#Щебень#Гордума#Нижнетагильская гордума#Роспотребнадзор#Разработка#Экология#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свердловская область
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