У «Тагильского щебня» нет заключения о санитарно-защитной зоне на разработку карьера

Напомним, тагильчане противостоят предстоящей добычей строительного камня в 3 км от ж/д станции «Анатольская» и в 26 км от Нижнего Тагила, а также близ детского лагеря «Звездный» и санатория-профилактория «Леневка». Помимо Роспотребнадзора о проблеме сообщили в Министерство природных ресурсов по поводу приостановления либо отзыва лицензии, а также в Нижнетагильскую межрайонную Природоохранную прокуратуру.