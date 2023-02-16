У «Тагильского щебня» нет заключения о санитарно-защитной зоне на разработку карьера

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области начало проверку предприятия после обращения гордумы, сообщили в ведомстве. Специалисты рассмотрели реестр выданных санитарно-эпидемиологических заключений на проекты санитарно-защитных зон и не обнаружили там сведений от ООО «Тагильский щебень». Это является нарушением СанПин, поэтому на данном этапе запуск разработки месторождения не возможен.
Установление особой территории — санитарно-защитой зоны, согласно правилам СанПин, нужно для обеспечения безопасности населения и среды обитания. На всех этапах разработки градостроительной документации, проектов строительства проектирование СЗЗ является обязательной, поясняют в ведомстве. Особенно это важно для объектов I–III класса опасности, куда входит разработка горной массы.
Объявляю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: разработать проект санитарно-защитной зоны. Получить санитарно-санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии проекта санитарно-защитной зоны требованиям санитарных правил и нормативов, — говорится в результатах проверки Роспотребнадзора Свердловской области.
В проекте разработки Анатольского месторождения строительного камня есть раздел, посвященный мероприятиям по предотвращению и снижению негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду. Документ имеется в распоряжении редакции TagilCity.ru.
Специалисты, занимавшиеся разработкой проекта, уверяют, что учли воздействие будущего карьера на воздух, на подземные воды, на территорию и геологическую среду, а также учли обращение с отходами. Основными неблагоприятными факторами станут шум, выбросы и образование отходов.
В результате реализации обсуждаемого объекта будет происходить временное изъятие лесных угодий с полным уничтожением почвенно-растительного покрова, нарушение геологической среды за счет выемки песка, а также загрязнение атмосферного воздуха в пределах территории зоны воздействия, — говорится в документации.
Ранее обсуждалось, что кадастровый инженер провел проверку и выяснилось, что 500 метров, необходимых между объектом разработки и жилым объектов, нет. «В разных местах есть только 402 метра, 462, 472 метра», — рассказывал спикер гордумы Вадим Раудштейн.
А вы вообще чем руководствовались, когда выбирали эту территорию? Здесь и санаторий, и детский лагерь. Как теперь вы думаете, к нам будут приезжать люди, зная о добыче по-соседству? — обратилась директор санатория «Леневки» Римма Ильина к представителю ООО «Тагильский щебень» на гордуме 18 января.
Напомним, тагильчане противостоят предстоящей добычей строительного камня в 3 км от ж/д станции «Анатольская» и в 26 км от Нижнего Тагила, а также близ детского лагеря «Звездный» и санатория-профилактория «Леневка». Помимо Роспотребнадзора о проблеме сообщили в Министерство природных ресурсов по поводу приостановления либо отзыва лицензии, а также в Нижнетагильскую межрайонную Природоохранную прокуратуру.