Условным сроком отделалась турагент Оксана Забавина за обман тагильчан на 1,5 млн

Напомним, тагильчане стали жаловаться на то, что их обманула Оксана Забавина в августе 2021 года. Она незаконно работала от лица ООО «Профит-Групп» и не имела регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Женщина лишила клиентов денег и отдыха, печатала поддельные билеты, а затем перестала выходить на связь и скрылась.