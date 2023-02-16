Условным сроком отделалась турагент Оксана Забавина за обман тагильчан на 1,5 млн

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Дело о мошенничестве в особо крупном размере рассматривалось в Ленинском районном суде. Обвинительный приговор Оксане Забавиной был вынесен 15 февраля.
Оксане Забавиной назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Ленинского суда Нижнего Тагила.
Там отметили, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован обеими сторонами.
Напомним, тагильчане стали жаловаться на то, что их обманула Оксана Забавина в августе 2021 года. Она незаконно работала от лица ООО «Профит-Групп» и не имела регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Женщина лишила клиентов денег и отдыха, печатала поддельные билеты, а затем перестала выходить на связь и скрылась.
Изначально обманутым тагильчанам было отказано в возбуждении уголовного дела, но они добились этого через прокуратуру. До суда Оксана Забавина была помещена под домашний арест.