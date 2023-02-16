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Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Уволенный мэр Алапаевска восстановлен в должности через суд

16 февраля 2023, 14:38
Фото: 1MI
Через суд восстановления в должности добился мэр Алапаевска Сайгид Билалов.

Свердловский областной суд признал незаконным решение депутатов думы Алапаевска, принявших в отставку мэра. Решение размещено в картотеке суда.

Напомним, что это решение парламентарии приняли в декабре 2022 года. Причиной на то они назвали неисполнение Билаловым решения суда по водоснабжению поселка Нейво-Шайтанский, строительству очистных сооружений в поселке Асбестовский и строительству тротуара в деревне Алапаиха.

Также парламентарии посчитали, что Билалов не решил вопрос по содержанию дорог и вывозке снега зимой 2021–2022 годов. Также они утверждали, что мэр сорвал сроки строительства дома для переселенцев.

В день отставки Сайгид Билалов обратился в суд и оспорил это решение. Теперь он вновь приступит к своим обязанностям.

Стали известны причины увольнения мэра Алапаевска Сайгида Билалова
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#Суд#Мэр#Алапаевск#Политика#Новости УрФО#Сайгид Билалов#Елена Озерова
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