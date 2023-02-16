Уволенный мэр Алапаевска восстановлен в должности через суд

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Свердловский областной суд признал незаконным решение депутатов думы Алапаевска, принявших в отставку мэра. Решение размещено в картотеке суда.
Напомним, что это решение парламентарии приняли в декабре 2022 года. Причиной на то они назвали неисполнение Билаловым решения суда по водоснабжению поселка Нейво-Шайтанский, строительству очистных сооружений в поселке Асбестовский и строительству тротуара в деревне Алапаиха.
Также парламентарии посчитали, что Билалов не решил вопрос по содержанию дорог и вывозке снега зимой 2021–2022 годов. Также они утверждали, что мэр сорвал сроки строительства дома для переселенцев.
В день отставки Сайгид Билалов обратился в суд и оспорил это решение. Теперь он вновь приступит к своим обязанностям.