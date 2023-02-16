Уволенный мэр Алапаевска восстановлен в должности через суд

Напомним, что это решение парламентарии приняли в декабре 2022 года. Причиной на то они назвали неисполнение Билаловым решения суда по водоснабжению поселка Нейво-Шайтанский, строительству очистных сооружений в поселке Асбестовский и строительству тротуара в деревне Алапаиха.