Врачи достали 18-сантиметровый катетер из тела девятимесячной екатеринбурженки

Свердловские врачи заверили родителей, что в произошедшем нет ничего страшного для жизни и здоровья и оперировать девочку не будут. Несмотря на это, родители решили бороться с возникшим положением дел и познакомились с семьей мальчика Димы, у которого случилась аналогичная проблема. В случае Дмитрия извлечением катетера занимались московские врачи.