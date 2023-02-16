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Врачи достали 18-сантиметровый катетер из тела девятимесячной екатеринбурженки

16 февраля 2023, 03:51
Фото: TagilCity.ru
18-сантиметровое инородное тело смогли достать московские врачи из легких девятимесячной Дарьи Зыряновой. Катетер попал в ее организм тогда, когда девочка лежала в больнице Екатеринбурга.

Малышка Даша родилась раньше срока в екатеринбургском НИИ ОММ 30 апреля 2022 года. С этого дня кусок обломившегося катетера всюду был с ней — внутри тела. Медицинское изделие оборвалось и через вену добралось до легочной артерии.

Свердловские врачи заверили родителей, что в произошедшем нет ничего страшного для жизни и здоровья и оперировать девочку не будут. Несмотря на это, родители решили бороться с возникшим положением дел и познакомились с семьей мальчика Димы, у которого случилась аналогичная проблема. В случае Дмитрия извлечением катетера занимались московские врачи.

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Зыряновы на протяжении 9 месяцев старались наказать виновных и добиться операции. Они дважды писали обращения председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Глава ведомства взял происходящее под свой контроль 31 января. Следком отправил прошение к министру здравоохранения Свердловской области с просьбой провести операцию.

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Малышку все-таки прооперировали, но в столичной клинике, которую нашла семейный юрист. Хирургическое вмешательство дало результаты: 15 февраля 18-сантиметровый катетер достали из легких ребенка, и теперь ей ничего не угрожает, сообщает «КП-Екатеринбург».

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