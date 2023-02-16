TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Яблоки и бананы подорожали в Свердловской области

16 февраля 2023, 13:51
Фото: 1MI
Яблоки, бананы и другие продукты поднялись в цене в Свердловской области за неделю с 6 по 13 февраля.

Так, килограмм яблок подорожал в среднем до 108,16 рубля (6,04%), а бананов — до 115,14 рубля (+2,99%). Также в магазинах региона продолжают подниматься цены на овощи. Картофель в магазинах стоил 31,82 рубля (+10,3%), капуста обходилась покупателям в 27,99 рубля (+1,49%), а лук — в 56,28 рубля (+8,89%).

Кроме того, специалисты Свердловскстата зафиксировали подорожание и других продуктов. Килограмм вареной колбасы в торговых точках продавали за 494,66 рубля (+5,44%), десяток яиц — за 78,28 рубля (+0,05%). Сахар в среднем стоил 59,87 рубля (+0,19%), соль — 17,04 рубля (+0,63%), а черный чай — 1214,4 рубля (+2,96%).

Однако некоторые позиции немного снизились в цене. Например, литр молока подешевел до 66,9 рубля (-0,15%), килограмм муки в среднем стоил 48 рублей (-2,01%), а гречки — 106,17 рубля (-0,14%).

На 56% подорожал за год лук в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Почему дорожают овощи в Свердловской областиСахар и гречка подешевели, а овощи подорожали в конце января в Свердловской областиОгурцы и водка подорожали в 2023 году в Свердловской области
#Евгения Сафина#Свердловская область#Овощи#Продукты#Статистика#Молоко#Фрукты#Цены#Эксклюзив
Подпишитесь
Многодетных тагильчан обязали к 1 марта установить пожарные извещатели в квартирах
Вчера, 10:27
В партии фарша и котлет Нижнетагильской птицефабрики нашли сальмонеллу
Вчера, 16:03
Трое бывших выступят на концерте к 8 марта в Нижнем Тагиле
Сегодня, 03:26
Строительство моста на Циолковского в Нижнем Тагиле подорожает на 298 млн рублей
Сегодня, 07:29
Условным сроком отделалась турагент Оксана Забавина за обман тагильчан на 1,5 млн
Сегодня, 14:44
В Нижнем Тагиле почтили память о погибших в локальных войнах бойцах
Вчера, 10:30