Яблоки и бананы подорожали в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Так, килограмм яблок подорожал в среднем до 108,16 рубля (6,04%), а бананов — до 115,14 рубля (+2,99%). Также в магазинах региона продолжают подниматься цены на овощи. Картофель в магазинах стоил 31,82 рубля (+10,3%), капуста обходилась покупателям в 27,99 рубля (+1,49%), а лук — в 56,28 рубля (+8,89%).
Кроме того, специалисты Свердловскстата зафиксировали подорожание и других продуктов. Килограмм вареной колбасы в торговых точках продавали за 494,66 рубля (+5,44%), десяток яиц — за 78,28 рубля (+0,05%). Сахар в среднем стоил 59,87 рубля (+0,19%), соль — 17,04 рубля (+0,63%), а черный чай — 1214,4 рубля (+2,96%).
Однако некоторые позиции немного снизились в цене. Например, литр молока подешевел до 66,9 рубля (-0,15%), килограмм муки в среднем стоил 48 рублей (-2,01%), а гречки — 106,17 рубля (-0,14%).