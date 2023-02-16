Яблоки и бананы подорожали в Свердловской области

Так, килограмм яблок подорожал в среднем до 108,16 рубля (6,04%), а бананов — до 115,14 рубля (+2,99%). Также в магазинах региона продолжают подниматься цены на овощи. Картофель в магазинах стоил 31,82 рубля (+10,3%), капуста обходилась покупателям в 27,99 рубля (+1,49%), а лук — в 56,28 рубля (+8,89%).