За порезанное лицо сотрудника свердловское предприятие заплатит 37 тысяч рублей

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Госинспекция труда завершила расследование тяжелого несчастного случая, который произошел в январе 2023 года в ООО «Сибирское месторождение гранитов», сообщает пресс-служба Роструда.
ЧП случилось при выполнении одним из сотрудников работ по выколке гранитных блоков. Гранитный осколок отлетел работнику прямо в лицо. В дальнейшем вред, причиненный его здоровью, был оценен как тяжкий.
После расследования инспекторы установили, что на производстве были нарушены технологические процессы, а организация работ была неудовлетворительной. Также известно, что сотрудник преступил к работе без предварительного обучения и проверки знания требований охраны труда.
В результате юрлицо привлекли по ч. 1, 3, 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение требований охраны труда), назначив штраф на сумму 37 тысяч рублей.