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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

За порезанное лицо сотрудника свердловское предприятие заплатит 37 тысяч рублей

16 февраля 2023, 14:01
Фото: 1MI
В Свердловской области предприятие оштрафуют на 37 тысяч рублей за то, что гранитный осколок отлетел в лицо их сотрудника.

Госинспекция труда завершила расследование тяжелого несчастного случая, который произошел в январе 2023 года в ООО «Сибирское месторождение гранитов», сообщает пресс-служба Роструда.

ЧП случилось при выполнении одним из сотрудников работ по выколке гранитных блоков. Гранитный осколок отлетел работнику прямо в лицо. В дальнейшем вред, причиненный его здоровью, был оценен как тяжкий.

После расследования инспекторы установили, что на производстве были нарушены технологические процессы, а организация работ была неудовлетворительной. Также известно, что сотрудник преступил к работе без предварительного обучения и проверки знания требований охраны труда.

В результате юрлицо привлекли по ч. 1, 3, 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение требований охраны труда), назначив штраф на сумму 37 тысяч рублей.

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#Елена Озерова#ЧП#Осколок#Штраф#Производство#Травма#Происшествия#Новости УрФО
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