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160,5 млн выделено на благоустройство двух общественных территорий в Нижнем Тагиле

17 февраля 2023, 14:22
Фото: 1MI
Подрядчика, который проведет благоустройство Нижне-Выйского сквера и общественной территории на Черноисточинском шоссе у домов 15, 15а, 15б, 17 и 19, ищет администрация Нижнего Тагила. На работы выделено 160,5 миллиона рублей.

Приступить к благоустройству необходимо с 15 апреля и окончить работы 30 сентября. Оба объекта должны быть введены в эксплуатацию не позднее 15 октября.

Нижне-Выйский сквер расположен вдоль берега Выйского пруда на улице Верхняя
Черепанова. Общая площадь благоустройства составит 3,56 гектара. Там будут обустроены игровые и спортивные площадки, появится общественный туалет и зоны для отдыха. Кроме того, строители восстановят смотровые площадки и отремонтируют подпорную стену.

Планируется сохранить зеленые насаждения и высадить новые деревья. Также проектом предусмотрено новое освещение, установка видеонаблюдения и громкоговорителей.

На общественной территории на Гальянке разделят пешеходные и транспортные потоки, исключат транзитный проезд автомобилей, обустроят парковки.

Существующие деревья и кустарники будут сохранены максимально и высажены новые. Также планируется посеять газоны и сделать цветники с композициями из многолетних растений и декоративных злаков. Для тагильчан будут установлены скамейки, урны, велопарковки и качели.

Гарантия на выполненные работы составит три года, а на малые архитектурные формы — в соответствии со сроками заводов-изготовителей. Контракт, заключенный сторонами будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Два двора в Нижнем Тагиле будут благоустроены в 2023 году
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#Евгения Сафина#Благоустройство#Пруд#Сквер#Город#Эксклюзив#Нижний Тагил
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