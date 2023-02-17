160,5 млн выделено на благоустройство двух общественных территорий в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Приступить к благоустройству необходимо с 15 апреля и окончить работы 30 сентября. Оба объекта должны быть введены в эксплуатацию не позднее 15 октября.
Нижне-Выйский сквер расположен вдоль берега Выйского пруда на улице Верхняя
Черепанова. Общая площадь благоустройства составит 3,56 гектара. Там будут обустроены игровые и спортивные площадки, появится общественный туалет и зоны для отдыха. Кроме того, строители восстановят смотровые площадки и отремонтируют подпорную стену.
Планируется сохранить зеленые насаждения и высадить новые деревья. Также проектом предусмотрено новое освещение, установка видеонаблюдения и громкоговорителей.
На общественной территории на Гальянке разделят пешеходные и транспортные потоки, исключат транзитный проезд автомобилей, обустроят парковки.
Существующие деревья и кустарники будут сохранены максимально и высажены новые. Также планируется посеять газоны и сделать цветники с композициями из многолетних растений и декоративных злаков. Для тагильчан будут установлены скамейки, урны, велопарковки и качели.
Гарантия на выполненные работы составит три года, а на малые архитектурные формы — в соответствии со сроками заводов-изготовителей. Контракт, заключенный сторонами будет действовать до 31 декабря 2023 года.