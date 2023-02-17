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5,7 миллиона раз использовали тагильчане льготы на трамвай в 2022 году

17 февраля 2023, 14:27
Фото: 1MI
Всего за 2022 год в Нижнем Тагиле электротранспортом было перевезено 12,3 миллиона человек.

В 2022 году практические расходы на перевозку пассажиров в трамваях Нижнего Тагила составили 137,1 миллиона рублей. Оплата услуг была произведена в полном объеме.

В городском электротранспорте введен и действует льготный проезд для отдельных категорий граждан. Скидку в восемь рублей от действующего тарифа в 24 рубля могут получить пенсионеры, а также учащиеся образовательных учреждений при предъявлении документа.

По информации МУП «Тагильский трамвай», за 2022 год трамваями было перевезено 12,3 миллиона пассажиров, из которых 5,7 миллиона — льготники, то есть 46,2% от общего числа пассажиров, — рассказал на заседании постоянной комиссии Гордумы по бюджету, экономической политике и инвестициям начальник управления городским хозяйством Нижнего Тагила Андрей Лебедев.

Напомним, в 2022 году Нижний Тагил закупил 12 новых трамваев в рамках нацпроекта «Экология». Восемь из них уже курсируют по маршрутам города. Поставка еще четырех вагонов планируется в 2023 году.

Жители Нижнего Тагила стали чаще выбирать трамваи
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#Евгения Сафина#Трамваи#Льготы#Проезд#Транспорт#Эксклюзив#Нижний Тагил
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