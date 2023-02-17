6 штрафов за нелегальный Dior и Nike заплатит жительница Свердловской области

Женщина прибыла из Стамбула в аэропорт Екатеринбурга. Таможенный досмотр она решила пройти через «Зеленый коридор». Таким образом она заявила об отсутствии товаров для декларирования. Однако в ходе досмотра у нее был обнаружен 281 предмет одежды. Сотрудники таможни сочли, что он не для личного пользования и его надо декларировать.