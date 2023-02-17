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Published Сегодня, 08:23

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6 штрафов за нелегальный Dior и Nike заплатит жительница Свердловской области

17 февраля 2023, 08:23
Фото: 1MI
Жительница Свердловской области заплатит шесть штрафов за ввоз в Россию контрафактной одежды известных брендов. Задержана она была 1 февраля 2022 года.

Женщина прибыла из Стамбула в аэропорт Екатеринбурга. Таможенный досмотр она решила пройти через «Зеленый коридор». Таким образом она заявила об отсутствии товаров для декларирования. Однако в ходе досмотра у нее был обнаружен 281 предмет одежды. Сотрудники таможни сочли, что он не для личного пользования и его надо декларировать.

В ходе досмотра выявлено, что у женщины при себе были 3 футболки и 14 спортивных костюмов Louis Vuitton, 2 футболки и 5 костюмов Dior. Также свердловчанка пыталась ввезти шорты и футболки Lacoste и Nike.

В результате представители правообладателя обратились в таможню с заявлением о привлечении гражданки к ответственности, так как товар является контрафактом. На женщину были заведены административные дела в количестве шести штук, сообщает Свердловский областной суд. По каждому из дел суд вынес решение о назначении штрафа в размере 5 тысяч рублей. Всего 30 тысяч рублей.

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#Ирина Кирилова#Контрафакт#Одежда#Штраф#Криминал#Свердловская область#Новости УрФО#Екатеринбург
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