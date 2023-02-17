6 штрафов за нелегальный Dior и Nike заплатит жительница Свердловской области

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Женщина прибыла из Стамбула в аэропорт Екатеринбурга. Таможенный досмотр она решила пройти через «Зеленый коридор». Таким образом она заявила об отсутствии товаров для декларирования. Однако в ходе досмотра у нее был обнаружен 281 предмет одежды. Сотрудники таможни сочли, что он не для личного пользования и его надо декларировать.
В ходе досмотра выявлено, что у женщины при себе были 3 футболки и 14 спортивных костюмов Louis Vuitton, 2 футболки и 5 костюмов Dior. Также свердловчанка пыталась ввезти шорты и футболки Lacoste и Nike.
В результате представители правообладателя обратились в таможню с заявлением о привлечении гражданки к ответственности, так как товар является контрафактом. На женщину были заведены административные дела в количестве шести штук, сообщает Свердловский областной суд. По каждому из дел суд вынес решение о назначении штрафа в размере 5 тысяч рублей. Всего 30 тысяч рублей.