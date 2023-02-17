Без света останутся два свердловских поселка

Ранее сообщалось, что поселок Монетный (Березовский) остался без воды, отопления и света. Это произошло из-за того, что на провода упало дерево. А в конце января несколько районов Екатеринбурга также остались без горячей и холодной воды. Вода из-под крана перестала течь в домах в Академическом районе и на ВИЗе. Отключения произошли из-за коммунальной аварии. Вода отключалась на полтора часа.