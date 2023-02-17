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Posted Сегодня, 09:31

Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Без света останутся два свердловских поселка

17 февраля 2023, 09:31
Фото: 1MI
В Свердловской области два поселка останутся без электроэнергии. Отключения ожидаются в поселках Чапаева и Шамейский 21 и 22 февраля.

Свет будет отсутствовать на протяжении восьми часов – с 8:30 до 17:00, сообщает пресс-служба Малышевского городского округа.

Причина, по которой произойдут отключения - расчистка трассы.

Ранее сообщалось, что поселок Монетный (Березовский) остался без воды, отопления и света. Это произошло из-за того, что на провода упало дерево. А в конце января несколько районов Екатеринбурга также остались без горячей и холодной воды. Вода из-под крана перестала течь в домах в Академическом районе и на ВИЗе. Отключения произошли из-за коммунальной аварии. Вода отключалась на полтора часа.

Из-за аномальных морозов в Приморском крае запретили плановые отключения света
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#Свет#Отсключения#Электричество#Общество#Новости УрФО#Елена Озерова
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