Бомбоубежище в подвале жилого дома в Нижнем Тагиле затопило фекалиями

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
По словам старшего по дому Виктора, затопление держится уже более 10 дней. Он отметил, что там нет вентиляции. Вопрос поднимался жильцами дома во время капитального ремонта, но им ответили, что укрытие является недействующим, сообщает ТК «Телекон».
По словам местных жителей, затопления происходят регулярно, когда забиваются колодцы. По словам директора УК «Городок» Екатерины Лебедевой, от дома до колодца идет выпуск. Когда колодец забит, то воде некуда уходить. В результате она копится и топит подвал.
Она отметила, что ответственность за прорывы и затопления несет «Водоканал-НТ». Одним из решений, п о ее мнению, могут быть заглушки в подвале. Однако при очередном засоре вся вода окажется в магазинах и на первых этажах.
В «Водоканал-НТ» сообщили, что если есть проблемы с канализационной линие, то она не может топить подвалы. Там отметили, что если в доме все исправно, то канализация может стоять в трубах или вытекать из колодца, но подвал будет сухим, рассказал замначальника производственно-технического отдела «Водоканала-НТ» Григорий Константинов. Он посоветовал УК прочистить в доме трубы.
По словам главного специалиста отдела гражданской защиты населения администрации города Андрея Столбова, укрытием в жилом доме является только часть подвала, которая для этого оборудована. За укрытие отвечает территориальное управление Росимущества по Свердловской области, а за остальной подвал — управляющая компания.