Бомбоубежище в подвале жилого дома в Нижнем Тагиле затопило фекалиями

В «Водоканал-НТ» сообщили, что если есть проблемы с канализационной линие, то она не может топить подвалы. Там отметили, что если в доме все исправно, то канализация может стоять в трубах или вытекать из колодца, но подвал будет сухим, рассказал замначальника производственно-технического отдела «Водоканала-НТ» Григорий Константинов. Он посоветовал УК прочистить в доме трубы.