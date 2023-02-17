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Published Сегодня, 15:31

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Для благоустройства сквера в Тагиле ищут подрядчика, а военные находятся в плену

17 февраля 2023, 15:31
Фото: 1MI
Для благоустройства сквера в Нижнем Тагиле ищут подрядчика, а некоторые свердловские военные находятся в плену на Украине. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 17 февраля.

5,7 миллиона раз использовали тагильчане льготы на трамвай в 2022 году. Всего за прошлый год электротранспортом было перевезено 12,3 миллиона пассажиров.

5,7 миллиона раз использовали тагильчане льготы на трамвай в 2022 году
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В Нижнем Тагиле ищут подрядчика для благоустройства Нижне-Выйского сквера и общественной территории на Черноисточинском шоссе у домов 15, 15а, 15б, 17 и 19. На эти цели планируется израсходовать 160,5 миллиона рублей.

160,5 млн выделено на благоустройство двух общественных территорий в Нижнем Тагиле
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Инициативный проект по финансированию строительства спорткомплекса «Аврора» в поселке Уралец под Нижним Тагилом рассмотрят на областном уровне. Пакет документов подготовила инициативная группа. Доработан он был отделом инвестиций экономики территориального развития.

Проект спорткомплекса «Аврора» под Нижним Тагилом отправлен на областной конкурс
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Некоторые свердловские военные продолжают находиться в украинском плену. Ведется работа по организации их обмена. 16 февраля состоялся очередной обмен пленными: 101 россиянин вернулся домой, из них 17 – свердловчане.

Несколько свердловских военных продолжают находиться в украинском плену
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Легкоатлетка Анастасия Гентух из Нижнего Тагила получила 3 место на дистанции 200 метров и стала призером Первенства России U20. Девушка учится на юридическом факультете.

Легкоатлетка из Нижнего Тагила завоевала «бронзу» на Первенстве России
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