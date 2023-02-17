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Published Сегодня, 15:31
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5,7 миллиона раз использовали тагильчане льготы на трамвай в 2022 году. Всего за прошлый год электротранспортом было перевезено 12,3 миллиона пассажиров.
В Нижнем Тагиле ищут подрядчика для благоустройства Нижне-Выйского сквера и общественной территории на Черноисточинском шоссе у домов 15, 15а, 15б, 17 и 19. На эти цели планируется израсходовать 160,5 миллиона рублей.
Инициативный проект по финансированию строительства спорткомплекса «Аврора» в поселке Уралец под Нижним Тагилом рассмотрят на областном уровне. Пакет документов подготовила инициативная группа. Доработан он был отделом инвестиций экономики территориального развития.
Некоторые свердловские военные продолжают находиться в украинском плену. Ведется работа по организации их обмена. 16 февраля состоялся очередной обмен пленными: 101 россиянин вернулся домой, из них 17 – свердловчане.
Легкоатлетка Анастасия Гентух из Нижнего Тагила получила 3 место на дистанции 200 метров и стала призером Первенства России U20. Девушка учится на юридическом факультете.