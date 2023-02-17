Для благоустройства сквера в Нижнем Тагиле ищут подрядчика, а некоторые свердловские военные находятся в плену на Украине. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 17 февраля.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле