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Updated Сегодня, 09:26

Двоих военнослужащих похоронят в Каменске-Уральском в один день

17 февраля 2023, 09:24
Фото: 1MI
С двумя военнослужащими — Константином Шуклиным и Сергеем Таушкановым — простятся в один день в Каменске-Уральском. Похороны пройдут 18 февраля в 11:30 по уральскому времени на Аллее Славы.

Мужчины родились в одном уральском городе, окончили учебные заведения и были призваны в ряды армии ВС РФ. Шуклин проходил службу на Северном Кавказе, а Таушканов получил воинскую должность сапером в мотострелковом полку.

По возвращении в Каменск-Уральский Константин открыл бизнес, а Сергей стал промышленным альпинистом, путешествующим по стране. О погибших военнослужащих товарищи и родственники вспоминают как об отзывчивых и храбрых парнях.

С начала спецоперации свердловчане приняли решение участвовать в СВО. Они отправились защищать интересы страны в рядах разных организаций: Шуклин — в ЧВК «Вагнер», Таушканов — в батальоне «Ахмат».

Фото: «ВКаменскеЖИТЬ»
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Константин получил смертельное ранение в бою 23 января во время штурма Артемовска. Он посмертно награжден медалью «За отвагу». Сергей скончался 4 февраля. Он вступил в неравный бой с силами ВСУ, когда стоял в карауле. Окончил жизнь у сельского поселения Спорное. Мужчина совершил героический поступок и спас товарищей.

Мэрия муниципалитета выражает соболезнования семьям защитников. Похороны пройдут с воинскими почестями, сообщает издание «МК-Екатеринбург».

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