Двоих военнослужащих похоронят в Каменске-Уральском в один день

Константин получил смертельное ранение в бою 23 января во время штурма Артемовска. Он посмертно награжден медалью «За отвагу». Сергей скончался 4 февраля. Он вступил в неравный бой с силами ВСУ, когда стоял в карауле. Окончил жизнь у сельского поселения Спорное. Мужчина совершил героический поступок и спас товарищей.