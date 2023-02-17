Двоих военнослужащих похоронят в Каменске-Уральском в один день

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Мужчины родились в одном уральском городе, окончили учебные заведения и были призваны в ряды армии ВС РФ. Шуклин проходил службу на Северном Кавказе, а Таушканов получил воинскую должность сапером в мотострелковом полку.
По возвращении в Каменск-Уральский Константин открыл бизнес, а Сергей стал промышленным альпинистом, путешествующим по стране. О погибших военнослужащих товарищи и родственники вспоминают как об отзывчивых и храбрых парнях.
С начала спецоперации свердловчане приняли решение участвовать в СВО. Они отправились защищать интересы страны в рядах разных организаций: Шуклин — в ЧВК «Вагнер», Таушканов — в батальоне «Ахмат».
Константин получил смертельное ранение в бою 23 января во время штурма Артемовска. Он посмертно награжден медалью «За отвагу». Сергей скончался 4 февраля. Он вступил в неравный бой с силами ВСУ, когда стоял в карауле. Окончил жизнь у сельского поселения Спорное. Мужчина совершил героический поступок и спас товарищей.
Мэрия муниципалитета выражает соболезнования семьям защитников. Похороны пройдут с воинскими почестями, сообщает издание «МК-Екатеринбург».