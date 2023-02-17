Экипажи с мобильными камерами в Свердловской области обвинили в провокациях

Он также уточнил, что в среднем экипажами фиксируется в среднем 50-60 нарушений. В основном они касаются превышения скорости. По словам Кузнецова, негатив появился оттого, что после ввода камер водителям приходится медленнее ездить и для тех, кто привык гонять, это некомфортно.