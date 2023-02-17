Экипажи с мобильными камерами в Свердловской области обвинили в провокациях

Posted Сегодня, 17:00
Published Сегодня, 17:00
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Updated Сегодня, 17:02
По словам руководителя Центра автоматической фиксации регионального УГИБДД Дмитрия Кузнецова, ходило много разных мнений. Однако никакой провокации не было, отмечает он. В работе мобильных комплексов не было отмечено нарушений. Кузнецов отметил, что экипажи двигаются с той скоростью, которая определена на участках трассы.
Он также уточнил, что в среднем экипажами фиксируется в среднем 50-60 нарушений. В основном они касаются превышения скорости. По словам Кузнецова, негатив появился оттого, что после ввода камер водителям приходится медленнее ездить и для тех, кто привык гонять, это некомфортно.
При этом оснащение автомобилей экипажей опознавательными знаками не предусмотрено. Однако на машинах есть маяки. Это сделано для того, чтобы работать не на количество нарушений, а на их предупреждение.