Эксперты рассказали о «Поколении Z» и молодежных организациях в России

Posted Сегодня, 03:09
Published Сегодня, 03:09
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Updated Сегодня, 03:11
По версии политолога Аббаса Галлямова (признан иностранным агентом) наибольшее количество проблем у властей будет наблюдаться именно с представителями младшего поколения, привыкшего к информационному обществу взамен индустриального. Ранее молодежь также положительно отзывалась об образе СССР, который ранее присутствовал в пропаганде. Однако сейчас интерес утрачен и к Стране советов, и к дискурсу властей.
На сегодняшний день больше всего молодежь понимают маркетологи. Причина заключается в том, что им необходимо продавать многочисленные товары и услуги. Эксперт приводит приблизительный портрет аудитории «Z»: с трудом отличают онлайн и офлайн мир, становятся практически едиными с гаджетами, за счет чего мгновенно втягиваются в какую-то информацию и также быстро теряют к ней интерес. Тем не менее, «зумерам» невероятно важна эмпатия, а также потребность в понимании и единых ценностях. Также у них иное понимание скоростей. Маркетологи уже научились понимать ребят, но научилось ли государство? Таким вопросом задается издание «Новые Известия».
По версии СМИ, власти все еще пользуются старыми методами — например, создают молодежные организации, как когда-то в СССР и даже во времена царской России. Например, история помнит отделение «Христианского союза молодых людей», «Потешные войска» и скаутов. По велению Николая II даже была переведена на русский книга отца-основателя движения Роберта Баден-Пауэлла, однако скаутские организации запретили уже в 1922 году. До революции молодежные движения были аполитичны, однако после стали состоять из ступеней политической социализации, следует из сообщения директора Института прикладных политических исследований НИУ ВШЭ Валерия Касамара. Владимир Ленин сформулировал задачи союзов молодежи в одноименной книге.
С наступлением XXI века не закончились попытки создать молодежные организации снова: вспомним «Идущих вместе» или «Наших». Эти люди боролись с оппозицией и устраивали уличные акции. У каждой современной политической партии также существовало молодежное крыло, которое было либо упразднено, либо ретрансформировано. Со слов Валерия Касамара, жизненный путь подобных кампаний объясним естественными циклами. Эксперт считает, что молодым людям нужно не мешать, создавать ощущение дружеской поддержки, организовать наставнический ресурс.
Иное мнение имеет политолог Дмитрий Орешкин. Он считает, что за молодых людей борьба не идет — власти сражаются за бюджеты, которые обеспечивает позиция при вертикали. Для этого и создаются организации.
В 2023 году по стране начали появляться отделения РДДМ — Российского движения детей и молодежи. Они открываются якобы для того, чтобы помогать несовершеннолетним реализовывать интересные проекты. При сомнительном развитии традиционных ценностей (больше пропагандистских) происходит коллективная борьба против ЛГБТ-сообществ, что отвлекает народ от более важных проблем, выяснили «Новые Известия».
В нынешних молодежных организациях, как и век назад, преобладает идеологический подтекст. В особенности это актуально для «Юнармии», которая ставит перед собой задачи по «развитию в молодежной среде ответственности, принципов…» и других моральных качеств — во всяком случае, так говорится в интернете. Иное мнение у Валерия Касамара: эксперт считает, что «Движение первых» и «Юнармия» предназначены для социализации подростков, а не политподготовки.
Очень сильно напоминает пионерское движение в СССР, — делает вывод издание «Новые Известия».
Тем не менее, перестать сравнивать «Движение первых» и пионерию — сложная задача, потому что организация создана на базе «Российского движения школьников» и решение о ее существовании было принято во время «Большого школьного пикника», который был собран в честь 100-летнего юбилея пионерии, а на мероприятии выступали первые лица власти, сообщает издание.
Эксперты не исключают, что в ближайшее время может появиться и аналог комсомола, который некогда создавал кадровый резерв для КПСС. Вывод СМИ следует из законопроектов Правительства РФ: к 1 июня текущего года планируют создание государственной программы для развития молодежной политики и патриотического воспитания, а на 1 марта назначен прием инициатив по повышению интереса привлекательности государственной службы для юношей и девушек.
По мнению Дмитрия Орешкина, у советской и нынешней организации множество сходных черт. Так, отмечает эксперт, сейчас детей воспитывают «в православном духе». Подобная идеология позволяет удержаться у древка вертикальной власти.
Молодежь времен СССР и нынешние молодые люди отличаются: дело в том, что ранее поступить в почетное высшее учебное заведение без присутствия в рядах комсомолов было затруднительно, но сейчас у «зумеров» совершенно другие навыки, цели и проблемы в жизни. Для «Поколения Z» непонятно, зачем участвовать в общественных организациях с целью реализации своих задач, ведь нынешняя реальность позволяет получить желаемое и без этого. По этой причине советская молодежная политика неактуальна.
Валерий Касамара считает иначе. Из-за нарастающего индивидуализма и замкнутости им крайне важно чувствовать себя нужными, следовательно необходимо изучить влияние вновь созданных молодежных организаций на подростков.
Однако советские молодежные объединения были понятны и нужны общественности, а созданные сегодня могут в любой момент сгинуть, как только «отработают» свою роль или станут не нужны «наверху».
Весной 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил создать организацию всероссийского молодежного движения такой, чтобы она не была вписана в строгие рамки, а инициатива шла «изнутри и снизу». Реализация не стала успешной: помешали цензура, заблокированные социальные сети и другие законы, которые не соответствуют ценностями «зумеров». Видимо, придется разломать и их тоже, сообщает издание «Новые Известия».