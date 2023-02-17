Эксперты рассказали о «Поколении Z» и молодежных организациях в России

На сегодняшний день больше всего молодежь понимают маркетологи. Причина заключается в том, что им необходимо продавать многочисленные товары и услуги. Эксперт приводит приблизительный портрет аудитории «Z»: с трудом отличают онлайн и офлайн мир, становятся практически едиными с гаджетами, за счет чего мгновенно втягиваются в какую-то информацию и также быстро теряют к ней интерес. Тем не менее, «зумерам» невероятно важна эмпатия, а также потребность в понимании и единых ценностях. Также у них иное понимание скоростей. Маркетологи уже научились понимать ребят, но научилось ли государство? Таким вопросом задается издание «Новые Известия».