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Еще трое жителей Свердловской области вернулись из украинского плена

17 февраля 2023, 04:00
Фото: 1MI
Между вооруженными силами России и Украины состоялся обмен плененными в ходе проведения СВО бойцами, в результате которого в РФ вернулся 101 россиянин. Трое возвращенных — жители Свердловской области.

О состоянии обмена рассказала свердловский омбудсмен по правам человека Татьяна Мерзлякова. Она сообщила, что завершены переговоры с двумя мэрами населенных пунктов. Уполномоченная поблагодарила родственников военных за терпеливость.

Один из военнослужащих с октября 2022 года находился в сложнейшей ситуации, сообщает Мерзлякова, а его мама не оставляла надежд вернуть сына и звонила в приемную омбудсмена для того, чтобы удостовериться, не забыли ли о них. Политический деятель выражает надежду на то, что домой вернуться все плененные жители Свердловской области.

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