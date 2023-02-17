Еще трое жителей Свердловской области вернулись из украинского плена

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О состоянии обмена рассказала свердловский омбудсмен по правам человека Татьяна Мерзлякова. Она сообщила, что завершены переговоры с двумя мэрами населенных пунктов. Уполномоченная поблагодарила родственников военных за терпеливость.
Один из военнослужащих с октября 2022 года находился в сложнейшей ситуации, сообщает Мерзлякова, а его мама не оставляла надежд вернуть сына и звонила в приемную омбудсмена для того, чтобы удостовериться, не забыли ли о них. Политический деятель выражает надежду на то, что домой вернуться все плененные жители Свердловской области.