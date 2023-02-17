TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Из-за контрабанды военной формы в США в Екатеринбурге возбуждены 3 уголовных дела

17 февраля 2023, 10:49
Фото: 1MI
Три уголовных дела возбуждено в Екатеринбурге из-за контрабанды военной формы в США в Екатеринбурге. Таможенные работники аэропорта «Кольцово» рассказали о наиболее резонансных попытках контрабанды.

Всего в 2022 году было возбуждено семь уголовных дел. Три из них касались контрабанды наличных средств. Одно возбуждено за контрабанду сильнодействующих веществ и еще три — по контрабанде вооружений.

Замначальника Кольцовской таможни им. В. А. Сорокина Михаил Сентяков напомнил о том, что сейчас из России запрещено вывозить более 10 тысяч долларов США наличными. Все, что свыше должно быть задекларировано. А при сумме более 100 тысяч долларов нужны документы, подтверждающие их происхождение.

По контрабанде вооружений рассказали, что речь идет о товарах военного назначения — это каски и униформа. Их простые граждане перевозить не имеют права. Так зафиксировано несколько попыток отправки посылок с такими товарами в сторону Америки и Европы. Эти грузы не были выпущены. Виновные уже наказаны.

6 штрафов за нелегальный Dior и Nike заплатит жительница Свердловской области
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Уголовное дело#Таможня#Контрабанда#Криминал#Свердловская область#Новости УрФО#Екатеринбург
Подпишитесь
Многодетных тагильчан обязали к 1 марта установить пожарные извещатели в квартирах
15 февраля 10:27
В партии фарша и котлет Нижнетагильской птицефабрики нашли сальмонеллу
15 февраля 16:03
Известны причины и новые данные о смерти Светланы Бурухиной из Нижнего Тагила
Вчера, 10:23
Звонки с иностранных номеров и ДТП с родственниками: в Тагиле задержали мошенника
Сегодня, 06:45
Условным сроком отделалась турагент Оксана Забавина за обман тагильчан на 1,5 млн
Вчера, 14:44
В Нижнем Тагиле почтили память о погибших в локальных войнах бойцах
15 февраля 10:30