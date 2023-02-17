Из-за контрабанды военной формы в США в Екатеринбурге возбуждены 3 уголовных дела

Замначальника Кольцовской таможни им. В. А. Сорокина Михаил Сентяков напомнил о том, что сейчас из России запрещено вывозить более 10 тысяч долларов США наличными. Все, что свыше должно быть задекларировано. А при сумме более 100 тысяч долларов нужны документы, подтверждающие их происхождение.