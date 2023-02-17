Из-за контрабанды военной формы в США в Екатеринбурге возбуждены 3 уголовных дела

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Всего в 2022 году было возбуждено семь уголовных дел. Три из них касались контрабанды наличных средств. Одно возбуждено за контрабанду сильнодействующих веществ и еще три — по контрабанде вооружений.
Замначальника Кольцовской таможни им. В. А. Сорокина Михаил Сентяков напомнил о том, что сейчас из России запрещено вывозить более 10 тысяч долларов США наличными. Все, что свыше должно быть задекларировано. А при сумме более 100 тысяч долларов нужны документы, подтверждающие их происхождение.
По контрабанде вооружений рассказали, что речь идет о товарах военного назначения — это каски и униформа. Их простые граждане перевозить не имеют права. Так зафиксировано несколько попыток отправки посылок с такими товарами в сторону Америки и Европы. Эти грузы не были выпущены. Виновные уже наказаны.