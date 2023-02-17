Контрабандист вывез пиломатериалы на 1,5 млн рублей из Свердловской области

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Товары считаются стратегически важными. Они изготовлены из древесины хвойных пород. Злоумышленник вносил недостоверные сведения в декларации. Делал он это в рамках обязательств по внешнеторговому контракту. Специалисты оценили ущерб от контрабанды в 1,5 миллиона рублей.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконный вывоз стратегически важных товаров черех границу Таможенного союза, сообщили TagilCity.ru в Управлении ФСБ по Свердловской области.
Суд вынес приговор обвиняемому 8 февраля. Контрабандист приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей. Он пытался обжаловать решение, но Свердловский областной суд оставил его без изменения.