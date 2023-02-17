Контрабандист вывез пиломатериалы на 1,5 млн рублей из Свердловской области

Товары считаются стратегически важными. Они изготовлены из древесины хвойных пород. Злоумышленник вносил недостоверные сведения в декларации. Делал он это в рамках обязательств по внешнеторговому контракту. Специалисты оценили ущерб от контрабанды в 1,5 миллиона рублей.