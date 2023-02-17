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Контрабандист вывез пиломатериалы на 1,5 млн рублей из Свердловской области

17 февраля 2023, 09:07
Фото: УФСБ по Свердловской области
В Свердловской области ФСБ и Уральская оперативная таможня задержали 37-летнего мужчину, который с 2020 по 2021 года вывез незаконно через таможенную границу ЕАЭС (Евразийский экономический союз) пиломатериалы на 1,5 миллиона рублей.

Товары считаются стратегически важными. Они изготовлены из древесины хвойных пород. Злоумышленник вносил недостоверные сведения в декларации. Делал он это в рамках обязательств по внешнеторговому контракту. Специалисты оценили ущерб от контрабанды в 1,5 миллиона рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконный вывоз стратегически важных товаров черех границу Таможенного союза, сообщили TagilCity.ru в Управлении ФСБ по Свердловской области.

Суд вынес приговор обвиняемому 8 февраля. Контрабандист приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей. Он пытался обжаловать решение, но Свердловский областной суд оставил его без изменения.

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#Ирина Кирилова#Суд#Приговор#Пиломатериалы#Контрабанда#Криминал#Свердловская область#Новости УрФО#Екатеринбург
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