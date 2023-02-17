Легкоатлетка из Нижнего Тагила завоевала «бронзу» на Первенстве России

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
На данный момент Анастасия является студенткой высшего учебного заведения в Екатеринбурге — она обучается на юридическом факультете. Легкой атлетикой девушка занимается в спортивной школе олимпийского резерва «Спутник» в Нижнем Тагиле. Ее подготовкой руководят тренеры Акуленко Андрей Наполеонович и Шаповалова Татьяна Ивановна, сообщает «Тагилатлетикс — ФЛАСО».
Ранее тагильчанка не раз приносила в копилку городских наград медали различной ценности. Так, на чемпионате и первенстве в Челябинске девушка вошла в тройку лидеров на 200-метровке, а в Екатеринбурге победила на дистанции 100 метров.