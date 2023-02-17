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Легкоатлетка из Нижнего Тагила завоевала «бронзу» на Первенстве России

17 февраля 2023, 05:34
Фото: "Тагилатлетикс — ФЛАСО"
Анастасия Гентух из Нижнего Тагила завоевала бронзовую медаль на дистанции 200 метров и стала призером Первенства России U20. Спортивное мероприятие проходит в Тольятти с 15 по 17 февраля 2023 года.

На данный момент Анастасия является студенткой высшего учебного заведения в Екатеринбурге — она обучается на юридическом факультете. Легкой атлетикой девушка занимается в спортивной школе олимпийского резерва «Спутник» в Нижнем Тагиле. Ее подготовкой руководят тренеры Акуленко Андрей Наполеонович и Шаповалова Татьяна Ивановна, сообщает «Тагилатлетикс — ФЛАСО».

Фото: "Тагилатлетикс — ФЛАСО"
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Ранее тагильчанка не раз приносила в копилку городских наград медали различной ценности. Так, на чемпионате и первенстве в Челябинске девушка вошла в тройку лидеров на 200-метровке, а в Екатеринбурге победила на дистанции 100 метров.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Легкая атлетика#Спортсмены#Спорт#Медаль#Бронзовая медаль#Эксклюзив
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