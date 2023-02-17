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Published Сегодня, 13:45

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Updated Сегодня, 13:47

Лучшее селфи среди студентов выберут в Нижнем Тагиле

17 февраля 2023, 13:45
Фото: 1MI
В честь Всемирного дня потребителей в Нижнем Тагиле состоится конкурс фоторабот «Стоп. Снято!».

Конкурсные мероприятия будут проведены среди студентов учреждений среднего профессионального образования, а также школьников.

Цель конкурса – выработать у учеников привычки ознакомления с информацией о товарах и услугах непосредственно перед их приобретением, а также повысить у них уровень основных потребительских знаний. Подать заявки на участие можно в срок с 15 до 31 марта.

Подать заявки можно как лично, так и дистанционно. Сделать это можно при визите по адресу: Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а (кабинет 462) с 9.00 до 11.30 и с 13.30 до 17.00 – с понедельника по четверг, с 13.30 до 16.00 – в пятницу. Либо можно отправить заявку на электронную почту: [email protected] (с пометкой «фотоконкурс»).

Всего есть две номинации: «Забавы потребления или ирония с серьезным взглядом потребителя» (юмористические снимки) и «Защита прав потребителей глазами жителей города Нижний Тагил» (селфи на фоне тематических плакатов по вопросам защиты прав потребителей).

От одного автора принимается 1 фотография, коллективные снимки представлять на конкурс нельзя. Очно снимок следует приносить в печатном варианте размером 21 см х 30 см (формат А4), взяв с собой заявку на бумаге.

В электронном виде снимок должен быть в формате JPEG, размер файла не более 20 Mб. Заявка должна выглядеть в виде фото или скан-копии. К фото обязательно нужно дать небольшое пояснение - место проведение съёмки, дата и пр.

Итоги будут подведены 15 апреля. Победители (1, 2 и 3 место в каждой номинации» получат дипломы от администрации Нижнего Тагила.

Председателем судебной комиссии выступит начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства администрации Нижнего Тагила Людмила Абдулкадырова, а ее заместителем - главный специалист отдела по развитию потребительского рынка Марина Крутик.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Конкурс#Фото#Школьники#Студенты#Дипломы#Награждение#Общество#Эксклюзив
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