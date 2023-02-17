Лучшее селфи среди студентов выберут в Нижнем Тагиле

Подать заявки можно как лично, так и дистанционно. Сделать это можно при визите по адресу: Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а (кабинет 462) с 9.00 до 11.30 и с 13.30 до 17.00 – с понедельника по четверг, с 13.30 до 16.00 – в пятницу. Либо можно отправить заявку на электронную почту: [email protected] (с пометкой «фотоконкурс»).