Мобилизованного из Краснотурьинска вернули домой из плена

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Известно, что 47-летнего мужчину мобилизовали 29 сентября. ВО время спецоперации на Украине он попал в плен и теперь был освобожден, пишет Е1.
До мобилизации мужчина трудился в должности слесаря. Среди его хобби была рок-музыка. Дома возвращения отца семейства ждали супруга и двое взрослых детей. В 90-е он служил миротворцем в грузино-абхазском конфликте.
Ранее сообщалось о 17 свердловчанах, возвращенных домой из украинского плена. Была проделана работа целой команды для их возврата.