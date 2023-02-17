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Posted Сегодня, 14:53

Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

Мобилизованного из Краснотурьинска вернули домой из плена

17 февраля 2023, 14:53
Фото: 1MI
После плена из Украины домой возвращен мобилизованный житель Краснотурьинска с позывным Рыжий.

Известно, что 47-летнего мужчину мобилизовали 29 сентября. ВО время спецоперации на Украине он попал в плен и теперь был освобожден, пишет Е1.

До мобилизации мужчина трудился в должности слесаря. Среди его хобби была рок-музыка. Дома возвращения отца семейства ждали супруга и двое взрослых детей. В 90-е он служил миротворцем в грузино-абхазском конфликте.

Ранее сообщалось о 17 свердловчанах, возвращенных домой из украинского плена. Была проделана работа целой команды для их возврата.

Свердловчанин подвергся пыткам в плену в ВСУ
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#Плен#Спецоперация#Военные#Операция на Украине#Новости УрФО#Елена Озерова
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