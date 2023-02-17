Муж блогера из Екатеринбурга оштрафован за катание ребенка за рулем

Кроме того, родители могут быть привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. В ГИБДД добавили, что перевозка детей до 7 лет возможна только в специальных удерживающих устройства. А с 7 до 12 лет — на заднем сидении с помощью ремней безопасности или детских кресел, либо на переднем сидении с удерживающим устройством.