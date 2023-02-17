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Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Муж блогера из Екатеринбурга оштрафован за катание ребенка за рулем

17 февраля 2023, 07:46
Фото: 1MI
Муж популярного бьюти-блогера из Екатеринбурга Алены Шаламовой оштрафован на три тысячи рублей. Причиной наказания стало то, что мужчина посадил маленького сына за руль.

В ГИБДД по Свердловской области рассказали, что уже установлены все обстоятельства и личности граждан, являющихся участниками данной истории. По факту нарушения правил перевозки детей составлен административный протокол.

Кроме того, родители могут быть привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. В ГИБДД добавили, что перевозка детей до 7 лет возможна только в специальных удерживающих устройства. А с 7 до 12 лет — на заднем сидении с помощью ремней безопасности или детских кресел, либо на переднем сидении с удерживающим устройством.

Напомним, инцидент произошел в конце января 2023 года. Алена Шаламова записала видеоролик, как ее маленький сын ездит с отцом за рулем. Видео она выложила в интернет.

ГИБДД проверит блогера из Екатеринбурга из-за видео с ребенком за рулем
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#Ирина Кирилова#Екатеринбург#Свердловская область#ГИБДД#Дети#Штраф#Блогер#Общество#Новости УрФО
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