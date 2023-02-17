Муж блогера из Екатеринбурга оштрафован за катание ребенка за рулем

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
В ГИБДД по Свердловской области рассказали, что уже установлены все обстоятельства и личности граждан, являющихся участниками данной истории. По факту нарушения правил перевозки детей составлен административный протокол.
Кроме того, родители могут быть привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. В ГИБДД добавили, что перевозка детей до 7 лет возможна только в специальных удерживающих устройства. А с 7 до 12 лет — на заднем сидении с помощью ремней безопасности или детских кресел, либо на переднем сидении с удерживающим устройством.
Напомним, инцидент произошел в конце января 2023 года. Алена Шаламова записала видеоролик, как ее маленький сын ездит с отцом за рулем. Видео она выложила в интернет.