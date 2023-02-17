Несколько свердловских военных продолжают находиться в украинском плену

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
При этом 16 февраля между Россией и Украиной состоялся очередной обмен пленными. В результате 101 россиянин вернулся домой. Среди них есть мужчина из Тавды Станислав.
Судьбой мужчины по просьбе его матери занимался свердловский депутат Максим Иванов. Он отметил, что весной у военного ожидается пополнение – родится брат.
Сейчас продолжаю заниматься вопросом возвращения из плена военнослужащих из Талицы и Екатеринбурга. Их родственники тоже вышли на меня, - сказал Максим Иванов.
По жителю Екатеринбурга ситуация весьма непростая – согласно украинским источникам, он в плену, однако никаких подробностей нет. При этом он включен в списки на обмен.
Также депутат отметил, что еще в 2022 году к нему за помощью обратилась женщина из ХМАО. Ее муж вместе с молодыми людьми из Карпинска и Краснотурьинска пропал без вести. Это случилось после того, как машину с сослуживцами подбили в районе Кременной.
До 16 февраля об их судьбе не было ничего неизвестно. В этот день один из мужчин вернулся в Россию. Таким образом появился шанс на то, что удастся узнать судьбу остальных солдат.