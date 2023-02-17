Несколько свердловских военных продолжают находиться в украинском плену

По жителю Екатеринбурга ситуация весьма непростая – согласно украинским источникам, он в плену, однако никаких подробностей нет. При этом он включен в списки на обмен.



Также депутат отметил, что еще в 2022 году к нему за помощью обратилась женщина из ХМАО. Ее муж вместе с молодыми людьми из Карпинска и Краснотурьинска пропал без вести. Это случилось после того, как машину с сослуживцами подбили в районе Кременной.