Об ухудшении самочувствия из-за смога предупредили жителей Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
В связи с этим, предупреждают синоптики, возникает повышенный риск ухудшения видимости на дорогах, что может спровоцировать ДТП или автомобильные заторы. Также возможно ухудшение самочувствия населения.
При этом риск возникновения ЧС вследствие данного явления сохраняется на территории всего региона. В ЕДДС отметили, что в период НМУ нужно особое внимание уделять профилактике, чтобы в организм поступало меньше вредных веществ и не возникало обострения заболеваний на этом фоне.
В частности, жителям региона рекомендуется ограничить поездки на личном транспорте, меньше находиться на открытом воздухе, особенно около мест загрязнения, например, трасс. Также не стоит открывать утром и ночью окна для проветривания. На работе и дома чаще рекомендуется делать влажную уборку.
Специалисты отмечают, что нужно ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе, избегать алкоголя и курения, а по возвращении домой промывать нос и горло.
В Нижнем Тагиле в ближайшие три дня ожидается морозная погода ночью до -23 градусов. В дневное время столбики термометров опустятся до -11 градусов. В субботу 18 февраля порывы ветра будут достигать 6 метров в секунду, а в воскресенье 19 февраля — всего трех. При этом 20 февраля, в понедельник, порывы ветра достигнут уже 10 метров в секунду. Кроме того, в субботу ожидается умеренная магнитная буря, а уже в воскресенье будут небольшие возмущения магнитного поля.