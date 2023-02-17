Об ухудшении самочувствия из-за смога предупредили жителей Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле в ближайшие три дня ожидается морозная погода ночью до -23 градусов. В дневное время столбики термометров опустятся до -11 градусов. В субботу 18 февраля порывы ветра будут достигать 6 метров в секунду, а в воскресенье 19 февраля — всего трех. При этом 20 февраля, в понедельник, порывы ветра достигнут уже 10 метров в секунду. Кроме того, в субботу ожидается умеренная магнитная буря, а уже в воскресенье будут небольшие возмущения магнитного поля.