Проект спорткомплекса «Аврора» под Нижним Тагилом отправлен на областной конкурс

С 28 ноября 2022 года по 1 сентября 2023 года администрация Нижнего Тагила принимает заявки на участие в конкурсном отборе инициативных проектов. В настоящее время формируется конкурсная комиссия из 10 человек. В Гордуму было направлено письмо с предложением о включении в состав пять членов Гордумы. В ходе заседания желание быть делегированными в комиссию высказали Алексей Балыбердин, Галина Масликова, Никита Беркутов, Марина Кибардина и Павел Колпаков.