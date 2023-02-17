Проект спорткомплекса «Аврора» под Нижним Тагилом отправлен на областной конкурс

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Пакет документов по строительству спорткомплекса «Аврора» в поселке Уралец под Нижним Тагилом был подготовлен инициативной группой, а затем доработан отделом инвестиций экономики территориального развития.
Сейчас проект отправлен на конкурсный отбор в область. Заявки принимаются до 20 февраля, решение о финансировании будет принято в течение 30 дней с этой даты.
Особенно поддерживаются те проекты и города, которые ни разу не участвовали в программе. «Аврора» — это пилотный проект, поэтому надеемся, что все получится, рассказала начальник управления экономики и территориального развития Нижнего Тагила Ирина Трифонова.
С 28 ноября 2022 года по 1 сентября 2023 года администрация Нижнего Тагила принимает заявки на участие в конкурсном отборе инициативных проектов. В настоящее время формируется конкурсная комиссия из 10 человек. В Гордуму было направлено письмо с предложением о включении в состав пять членов Гордумы. В ходе заседания желание быть делегированными в комиссию высказали Алексей Балыбердин, Галина Масликова, Никита Беркутов, Марина Кибардина и Павел Колпаков.
Напомним, на создание спортивного комплекса «Аврора» в Уральце требуется два миллиона рублей. В случае одобрения, миллион будет выделен из областного бюджета, 500 тысяч — из бюджета Нижнего Тагила, 300 тысяч — спонсорами и еще 200 тысяч — местными жителями.