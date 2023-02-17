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Updated Сегодня, 14:23

Проект спорткомплекса «Аврора» под Нижним Тагилом отправлен на областной конкурс

17 февраля 2023, 14:21
Фото: 1MI
Инициативный проект по финансированию строительства спорткомплекса «Аврора» в поселке Уралец под Нижним Тагилом рассмотрят на областном уровне.

Пакет документов по строительству спорткомплекса «Аврора» в поселке Уралец под Нижним Тагилом был подготовлен инициативной группой, а затем доработан отделом инвестиций экономики территориального развития.

Сейчас проект отправлен на конкурсный отбор в область. Заявки принимаются до 20 февраля, решение о финансировании будет принято в течение 30 дней с этой даты.

Особенно поддерживаются те проекты и города, которые ни разу не участвовали в программе. «Аврора» — это пилотный проект, поэтому надеемся, что все получится, рассказала начальник управления экономики и территориального развития Нижнего Тагила Ирина Трифонова.

С 28 ноября 2022 года по 1 сентября 2023 года администрация Нижнего Тагила принимает заявки на участие в конкурсном отборе инициативных проектов. В настоящее время формируется конкурсная комиссия из 10 человек. В Гордуму было направлено письмо с предложением о включении в состав пять членов Гордумы. В ходе заседания желание быть делегированными в комиссию высказали Алексей Балыбердин, Галина Масликова, Никита Беркутов, Марина Кибардина и Павел Колпаков.

Напомним, на создание спортивного комплекса «Аврора» в Уральце требуется два миллиона рублей. В случае одобрения, миллион будет выделен из областного бюджета, 500 тысяч — из бюджета Нижнего Тагила, 300 тысяч — спонсорами и еще 200 тысяч — местными жителями.

В поселке Уральце под Нижним Тагилом обсудят строительство спорткомплекса «Аврора»
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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#ГГО и пригород#Спорткомплекс#Строительство#Инициатива#Финансирование
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