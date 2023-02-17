Пьяный сожитель из ревности убил возлюбленную в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Ранее на тагильчанина завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области.
Следствие полагает, что днём 13 февраля мужчина, будучи пьяным, поссорился со своей 43-летней возлюбленной. Он приревновал ее. На пике конфликта он схватился за кухонный нож и пырнул им в грудь сожительницы. Женщина скончалась на месте.
Во время расследования злоумышленник находится под стражей. По данным главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, ранее мужчину много раз привлекали к уголовной ответственности, в том числе, за преступления против личности.
В последний раз он был осужден в октябре прошлого года за кражу. Тогда ему назначили ограничение свободы на 1,5 года.