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Published Сегодня, 08:27

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Updated Сегодня, 08:29

Пьяный сожитель из ревности убил возлюбленную в Нижнем Тагиле

17 февраля 2023, 08:27
Фото: 1MI
Жителя Нижнего Тагила обвиняют в убийстве сожительницы. Обвинение предъявлено 32-летнему местному жителю.

Ранее на тагильчанина завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области.

Следствие полагает, что днём 13 февраля мужчина, будучи пьяным, поссорился со своей 43-летней возлюбленной. Он приревновал ее. На пике конфликта он схватился за кухонный нож и пырнул им в грудь сожительницы. Женщина скончалась на месте.

Во время расследования злоумышленник находится под стражей. По данным главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, ранее мужчину много раз привлекали к уголовной ответственности, в том числе, за преступления против личности.

В последний раз он был осужден в октябре прошлого года за кражу. Тогда ему назначили ограничение свободы на 1,5 года.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Убийство#Ссора#Нож#Криминал
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