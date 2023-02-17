Пьяный сожитель из ревности убил возлюбленную в Нижнем Тагиле

Следствие полагает, что днём 13 февраля мужчина, будучи пьяным, поссорился со своей 43-летней возлюбленной. Он приревновал ее. На пике конфликта он схватился за кухонный нож и пырнул им в грудь сожительницы. Женщина скончалась на месте.