РЭО: Участники отрасли должны вносить данные о ТКО в спецсистему учета с 1 сентября

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
По данным гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаев, на этой единой платформе будет собираться вся информация о ТКО. Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на слова Буцаева, чтобы в России была более прозрачной отрасль обращения с ТКО, нужно в максимальной степени сосредоточиться на отслеживании движения отходов. Информационные технологии в качестве необходимого инструмента уже повсеместно применяются, но нужно заняться созданием стандарта, и эта работа уже идет. С утверждением Минприроды РФ соответствующего приказа и регистрацией его в Минюсте стало ясно, какие необходимо использовать формы и форматы для предоставления информации во ФГИС УТКО. С его появлением регионы получили возможность оперативно вносить информацию о том, в каких местах идет накопление отходов. Благодаря агрегированию данных можно будет улучшить планирование и контроль в области обращения с ТКО.
Из регионов станут поступать данные, касающиеся ТКО: где идет их накопление, в каких местах организован раздельный сбор; какие объекты занимаются обработкой, утилизацией, обезвреживанием, размещением ТКО; сколько и каких конкретно отходов образуется, какие из них подлежат утилизации; как распределяются потоки ТКО, какие в субъектах РФ действуют нормативы накопления. Такая информация должна приходить от региональных властей, регоператоров, операторов объектов обращения с ТКО и РЭО.
В профильном приказе есть таблицы с информацией, которая всеми участниками отрасли должна заноситься во ФГИС УТКО. За счет стандартизации таблиц с такими данными появляется возможность создания в рамках системы электронной модели федеральной схемы. В нее планируется закладывать основную информацию, содержащуюся в территориальных схемах.
Когда начнет работать ФГИС УТКО, информация в нее должна будет заноситься в обязательном порядке. И она должна быть достоверной. В противном случае структуру, ответственную за предоставление информации, ожидает штраф. Действие данного приказа начинается с 1 сентября нынешнего года. Начиная с этой даты не позже чем через 30 дней участникам отрасли необходимо будет внести данные в федеральную систему.
По словам заместителя генерального директора РЭО по цифровизации Алексея Бурова, объединение всей имеющейся в отрасли информации на единой ИТ-площадке позволит сформировать полноценную картину о системе обращения с отходами в РФ. В связи с этим можно говорить о высоком значении данного проекта.