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Published Сегодня, 16:31

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

Россия денонсировала соглашение с Чехией об учреждении консульства в Екатеринбурге

17 февраля 2023, 16:31
Фото: 1MI
Екатеринбург остался без генкосульства Чехии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Документ опубликован 17 февраля 2023 года на официальном портале правовой информации. Согласно документу, было принято предложение МИДа России о денонсации соглашения между правительством РФ и правительством Чехии об учреждении генконсульства в Екатеринбурге от 5 ноября 2001 года. Оно было заключено в форме обмена нотами.

Также поручено российскому внешнеполитическому ведомству уведомить чешскую сторону о том, что принято такое решение.

Напомним, год назад после начала спецоперации на Украине генконсульство объявило, что временно закрывает генеральное консульство в Екатеринбурге. Позднее стало известно, что сотрудники покинули город.

#Ирина Кирилова#Свердловская область#Екатеринбург#Мид#Распоряжение#Генеральное консульство#Политика#Чехия#Россия
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