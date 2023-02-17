Россия денонсировала соглашение с Чехией об учреждении консульства в Екатеринбурге

Документ опубликован 17 февраля 2023 года на официальном портале правовой информации. Согласно документу, было принято предложение МИДа России о денонсации соглашения между правительством РФ и правительством Чехии об учреждении генконсульства в Екатеринбурге от 5 ноября 2001 года. Оно было заключено в форме обмена нотами.