Россия денонсировала соглашение с Чехией об учреждении консульства в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Документ опубликован 17 февраля 2023 года на официальном портале правовой информации. Согласно документу, было принято предложение МИДа России о денонсации соглашения между правительством РФ и правительством Чехии об учреждении генконсульства в Екатеринбурге от 5 ноября 2001 года. Оно было заключено в форме обмена нотами.
Также поручено российскому внешнеполитическому ведомству уведомить чешскую сторону о том, что принято такое решение.
Напомним, год назад после начала спецоперации на Украине генконсульство объявило, что временно закрывает генеральное консульство в Екатеринбурге. Позднее стало известно, что сотрудники покинули город.