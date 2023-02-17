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Posted Сегодня, 08:46

Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

Секретную операцию провел спецназ в одном из районов Екатеринбурга

17 февраля 2023, 08:46
Фото: 1MI

Двух мужчин задержал спецназ во дворе ЖК «Бажовский» в Екатеринбурге

Операция полиции с участием спецназа «Гром» прошла 16 февраля 2023 года в ЖК «Бажовский» в Екатеринбурге. В результате задержаны двое мужчин.

Местные жители сообщали, что в жилищном комплексе что-то случилось. Они рассказывали, что сотрудники спецназа задержали мужчин на BMW, пишет Е1.

В полиции Екатеринбурга информацию подтвердили. Там рассказали, что это были учения. Сотрудники отрабатывали действия при совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Напомним, ранее правоохранители устроили облаву на Цыганский поселок в Екатеринбурге. Там проверили табор на улице Шекспира. Его представителей задержали. Мероприятие было проведено 9 февраля.

Силовики нагрянули на Цыганский поселок в Екатеринбурге
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#Омон#Операция#Задержание#Учения#Происшествия#Свердловская область#Новости УрФО#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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