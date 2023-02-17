Секретную операцию провел спецназ в одном из районов Екатеринбурга

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Местные жители сообщали, что в жилищном комплексе что-то случилось. Они рассказывали, что сотрудники спецназа задержали мужчин на BMW, пишет Е1.
В полиции Екатеринбурга информацию подтвердили. Там рассказали, что это были учения. Сотрудники отрабатывали действия при совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Напомним, ранее правоохранители устроили облаву на Цыганский поселок в Екатеринбурге. Там проверили табор на улице Шекспира. Его представителей задержали. Мероприятие было проведено 9 февраля.