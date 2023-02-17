Сервис автодозвона: в чем его преимущества и особенности

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Многие компании работают таким образом, что связь с клиентом держат через телефоны. Давайте подумаем, если человек будет делать звонок исключительно каждому клиенту по одному номеру, то это займет много времени. Если подсчитать, какое количество людей просто не поднимут трубку, то можно сделать вывод о том, что много времени будет потрачено зря. В наши дни оно стоит дорого.
Чтобы не заниматься лишними делами, повысить продуктивность и эффективность работы менеджера компании или оператора, необходимо обзавестись сервисом автодозвона
https://calldog.ru/. У него есть множество преимуществ перед звонками обычного человека. Во-первых, не требуется ждать пока клиент поднимет трубку. Делается дозвон с помощью сервиса. Если клиент ответил, то его сразу связывают с оператором. Во-вторых, дозвон делается не по одному клиенту, а может охватить сразу несколько, десяток, сотню, даже тысячу абонентов. Таким образом, необходимую информацию получит большее количество клиентов.
Как работает сервис автодозвона
Если рассматривать принцип работы, то все довольно просто. Сервис автоматически набирает одновременно несколько номеров, даже больше. Пока идет дозвон, сотрудники компании или организации занимаются другими важными делами. Дальше все зависит от результата звонка. Если клиент решил, что необходимо поднять трубку, то его сразу свяжут с менеджером или оператором. А вот если звонок никто не принял, то он будет повторяться.
Номера абонентов можно вводить конкретно в систему или воспользоваться возможностью автоматической загрузки с помощью CRM. На оператора звонки будут распределяться в зависимости от ранее установленной схемы или условий. Сервис автодозвона зачастую является одним из компонентов виртуальной АТС.
Почему стоит использовать систему автодозвона
Пора сказать, что сервис автодозвона служит и для других целей, кроме связи с оператором. Стоит отметить ознакомление с актуальной информацией для клиентов со стороны компании. Возможно, появились новые скидки и акции, компания приглашает на мероприятие и т. д.
Еще один вариант — проведение анкетирования. Все мы помним, что личные данные (реквизиты банковской карты) мы ни в коем случае не распространяем через незнакомые номера неизвестным людям. А вот если опрос проводится по теме «Понравились ли вам услуги компании» или празднество в центре города в честь какого-то праздника, то не бойтесь делиться личным мнением.
Реклама. Рекламодатель ООО «Миратек». https://calldog.ru/?erid=LjN8JuFAx