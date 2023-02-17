Сервис автодозвона: в чем его преимущества и особенности

Если рассматривать принцип работы, то все довольно просто. Сервис автоматически набирает одновременно несколько номеров, даже больше. Пока идет дозвон, сотрудники компании или организации занимаются другими важными делами. Дальше все зависит от результата звонка. Если клиент решил, что необходимо поднять трубку, то его сразу свяжут с менеджером или оператором. А вот если звонок никто не принял, то он будет повторяться.