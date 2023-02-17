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Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

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Updated Сегодня, 08:11

«Старый Демидовский завод» в Нижнем Тагиле выдвинут на областной конкурс

17 февраля 2023, 08:09
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Выдвинуть индустриальный технопарк «Старый Демидовский завод» на областной конкурс для присвоения статуса «Достояние Среднего Урала» предложили на заседании Общественной палаты Нижнего Тагила. Решение поддержали все участники собрания.

Соответствующее мероприятие на протяжении двух лет проводит региональная Общественная палата при содействии свердловского губернатора Евгения Куйвашева.

Со слов мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, подобный шаг важен для дальнейшего поддержания существования объекта. Демидовский завод сохранен благодаря сотрудникам музея, градообразующих предприятий и администрации. Сооружение не имеет себе подобных, является знаковой достопримечательностью города и должно вызывать повод для гордости, считает градоначальник.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Напомним, что при работах по реконструкции плотины по улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле принято решение сохранить культурное наследие. Гидротехническое сооружение находится в районе эко-индустриального технопарка «Старый Демидовский завод». Для реализации этих целей соответствующий проект будет пересмотрен. Планируется исключить все работы, которые могут навредить памятникам истории и культуры. Обсуждались различные работы и инициативы.

При реконструкции плотины на Челюскинцев в Тагиле будет сохранено культурное наследие
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Общественная палата#Конкурс#Старый Демидовский завод#Инициатива#Заседание#Город#Владислав Пинаев
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