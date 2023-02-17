«Старый Демидовский завод» в Нижнем Тагиле выдвинут на областной конкурс

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
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Updated Сегодня, 08:11
Соответствующее мероприятие на протяжении двух лет проводит региональная Общественная палата при содействии свердловского губернатора Евгения Куйвашева.
Со слов мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, подобный шаг важен для дальнейшего поддержания существования объекта. Демидовский завод сохранен благодаря сотрудникам музея, градообразующих предприятий и администрации. Сооружение не имеет себе подобных, является знаковой достопримечательностью города и должно вызывать повод для гордости, считает градоначальник.
Напомним, что при работах по реконструкции плотины по улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле принято решение сохранить культурное наследие. Гидротехническое сооружение находится в районе эко-индустриального технопарка «Старый Демидовский завод». Для реализации этих целей соответствующий проект будет пересмотрен. Планируется исключить все работы, которые могут навредить памятникам истории и культуры. Обсуждались различные работы и инициативы.