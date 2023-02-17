«Старый Демидовский завод» в Нижнем Тагиле выдвинут на областной конкурс

Напомним, что при работах по реконструкции плотины по улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле принято решение сохранить культурное наследие. Гидротехническое сооружение находится в районе эко-индустриального технопарка «Старый Демидовский завод». Для реализации этих целей соответствующий проект будет пересмотрен. Планируется исключить все работы, которые могут навредить памятникам истории и культуры. Обсуждались различные работы и инициативы.