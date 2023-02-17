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Сын полковника Росгвардии заплатит 1,6 млн за ДТП на Малышева в Екатеринбурге

17 февраля 2023, 09:48
Фото: 1MI
Владимир Васильев, осужденный за смертельное ДТП на Малышева, которое случилось 4 августа 2019 года, заплатит родным погибшего пассажира такси 1,6 миллиона рублей.

Родные Виталия Никифорова подали иск о возмещении морального вреда в Ленинский суд Екатеринбурга. В пресс-службе свердловской прокуратуры заявили, что суд решил выплатить 900 тысяч рублей в пользу матери скончавшегося, а также 750 тысяч рублей в пользу его сестры.

Напомним, авария случилась 4 августа 2019 года. Владимир Васильев вместо с другом на скорости ехал по центру Екатеринбурга и врезался в стоящие на перекрестке автомобили. Водитель такси Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров погибли на месте. В начале 2022 года Васильеву было назначено тюремное заключение на 8 лет и 11 месяцев.

Решение о пересмотре дела о смертельном ДТП на Малышева отменил кассационный суд
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#Ирина Кирилова#Малышева#Владимир Васильев#Авария#Моральный вред#Компенсация#Суд#ДТП#Свердловская область#Новости УрФО#Екатеринбург
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