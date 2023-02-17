Сын полковника Росгвардии заплатит 1,6 млн за ДТП на Малышева в Екатеринбурге

Напомним, авария случилась 4 августа 2019 года. Владимир Васильев вместо с другом на скорости ехал по центру Екатеринбурга и врезался в стоящие на перекрестке автомобили. Водитель такси Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров погибли на месте. В начале 2022 года Васильеву было назначено тюремное заключение на 8 лет и 11 месяцев.