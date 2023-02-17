Турпоток на горнолыжный курорт “Манжерок” вырос на 80%

Как отмечается, всесезонный курорт “Манжерок” расположен в Республике Алтай, у подножия горы Малая Синюха, и находится в 30 километрах от аэропорта Горно-Алтайск на высоте 380 метров над уровнем моря. Комплекс “Манжерок” был построен в 2010 году. Тогда была запущена первая канатная дорога и появились три гостиничных корпуса. С 2012 года развитием комплекса начал заниматься Сбербанк.