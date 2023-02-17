Турпоток на горнолыжный курорт “Манжерок” вырос на 80%

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Эксперты отмечают, что в минувшем году средняя загрузка отеля достигала 70 процентов, а по итогам сезона ожидается, что курорт может принять более 180 тыс. гостей, пишет kp.ru.
Как отмечается, всесезонный курорт “Манжерок” расположен в Республике Алтай, у подножия горы Малая Синюха, и находится в 30 километрах от аэропорта Горно-Алтайск на высоте 380 метров над уровнем моря. Комплекс “Манжерок” был построен в 2010 году. Тогда была запущена первая канатная дорога и появились три гостиничных корпуса. С 2012 года развитием комплекса начал заниматься Сбербанк.
Этот горнолыжный курорт интересен как начинающим спортсменам, так и профессиональным сноубордистам и лыжникам. Инфраструктура комплекса за последнее время существенно расширилась: протяженность трасс увеличилась на 22 километра, появились три канатные дороги и система оснежения. Здесь можно проводить соревнования всероссийского и международного уровней.
Летом комплекс готов принять поклонников экстремальных видов спорта, велотуристов и просто любителей пеших прогулок по живописным местам. В конце сентября на территории курорта “Манжерок” в третий раз пройдет международный экологический форум “Эко-Алтай. Нить природы” с участием гостей из Индии, Вьетнама и Монголии.
Курорт уделяет большое внимание и социальным проектам. Так, благодаря программе “Манжерок - детям”, которая успешно действует с 2019 года, в селе Манжерок были построены многофункциональная спортивная площадка и модульное здание школы для занятий по технологии. Дети получили возможность учиться катанию на лыжах, роликах и скейтбордах на льготных условиях. В прошлом году эта программа была названа лучшим социальным проектом.
Помимо этого, круглогодичный курорт Сбера награжден национальной премией “Горы России”, став лауреатом номинаций “Лучший в России горнолыжный курорт для семейного отдыха” и “Инвестиционный проект года”. Более того, Ростуризм назвал “Манжерок” лучшим курортом страны для семейного горнолыжного отдыха по итогам сезона 2019-2020 годов. Также в числе наград - “Лучший инвестиционный проект”, “Лучший курорт для обучения катанию”, “Самый посещаемый курорт в СФО” и “Лучший архитектурный проект” по версии Ski Business Awards.
В апреле 2023 года состоится открытие гостиничного комплекса категории пять звезд на 304 номера. На территории гостиницы расположатся конференц-центр из десяти залов, спа-комплекс с пятью бассейнами, десять термальных зон, бани, сауны, массажные кабинеты, а также досуговый центр для гостей с детьми.
Второй и третий этапы развития курорта предполагают строительство панорамного ресторана на горе Малая Синюха на высоте 1020 метров, а также новые канатные дороги и горнолыжные трассы. Усовершенствованный курорт “Манжерок” станет не только самым крупным, но и самым современным курортом России, общая протяженность его трасс достигнет 67 километров.