У пьяного мужчины украли рюкзак с 1 млн рублей и ноутбуком на вокзале в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
В рюкзаке 41-летнего мужчины лежал миллион рублей «наличкой» (полученный в результате продажи авто), несколько тысяч долларов, ноутбук и золотое кольцо с бриллиантом для возлюбленной. Москвич прилетел к маме и планировал ехать в Качканар, но нарвался на грабителей. Пропаже предшествовало застолье потерпевшего с другом, после которой тот очнулся на вокзале.
Транспортные полицейские изучили записи с видеокамер и обнаружили, что рюкзак украли 3 человека. Они взяли москвича под руки и увели из здания.
Подозреваемых нашли на съемной жилплощади, расположенной на Вторчермете в Екатеринбурге. Обвиняемые успели израсходовать 200 000 рублей и сбыть ювелирное украшение, выручив за него 15 000. Группа купила алкоголь, еду, одежду и 15 сотовых телефонов. Там же нашли и компьютер, сообщает пресс-служба транспортной полиции по УрФО.
Сейчас одна из женщин задержана, ей вменяют кражу в особо крупном размере. На время следствия она помещена в СИЗО.