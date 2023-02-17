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У пьяного мужчины украли рюкзак с 1 млн рублей и ноутбуком на вокзале в Екатеринбурге

17 февраля 2023, 05:03
Фото: 1MI
Пьяный мужчина с рюкзаком, набитым купюрами и вещами на 1,5 миллиона рублей, стал жертвой кражи на вокзале в Екатеринбурге. Его обокрала 55-летняя рецидивистка. Инцидент произошел 5 февраля.

В рюкзаке 41-летнего мужчины лежал миллион рублей «наличкой» (полученный в результате продажи авто), несколько тысяч долларов, ноутбук и золотое кольцо с бриллиантом для возлюбленной. Москвич прилетел к маме и планировал ехать в Качканар, но нарвался на грабителей. Пропаже предшествовало застолье потерпевшего с другом, после которой тот очнулся на вокзале.

Транспортные полицейские изучили записи с видеокамер и обнаружили, что рюкзак украли 3 человека. Они взяли москвича под руки и увели из здания.

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Подозреваемых нашли на съемной жилплощади, расположенной на Вторчермете в Екатеринбурге. Обвиняемые успели израсходовать 200 000 рублей и сбыть ювелирное украшение, выручив за него 15 000. Группа купила алкоголь, еду, одежду и 15 сотовых телефонов. Там же нашли и компьютер, сообщает пресс-служба транспортной полиции по УрФО.

Сейчас одна из женщин задержана, ей вменяют кражу в особо крупном размере. На время следствия она помещена в СИЗО.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Полиция#Кража#Кража имущества#Кража денег#Вокзал#Криминал
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