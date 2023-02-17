У пьяного мужчины украли рюкзак с 1 млн рублей и ноутбуком на вокзале в Екатеринбурге

В рюкзаке 41-летнего мужчины лежал миллион рублей «наличкой» (полученный в результате продажи авто), несколько тысяч долларов, ноутбук и золотое кольцо с бриллиантом для возлюбленной. Москвич прилетел к маме и планировал ехать в Качканар, но нарвался на грабителей. Пропаже предшествовало застолье потерпевшего с другом, после которой тот очнулся на вокзале.