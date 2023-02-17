В Екатеринбурге утвердили новые тарифы на общественный транспорт

Большая часть тарифов изменилась в сторону увеличения, но есть и исключения. Так, проездной на 4 вида транспорта (автобус, метро, трамвай и троллейбус) стал дешевле. Теперь обычные пассажиры будут платить не 2,8 тысячи рублей, а 2,5 тысячи рублей. Для студентов стоимость снизилась с 1,9 тысячи до 1,7 тысячи рублей, а для школьников с 1,5 тысячи до 1,1 тысячи рублей.