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Posted Сегодня, 17:08

Published Сегодня, 17:08

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

В Екатеринбурге утвердили новые тарифы на общественный транспорт

17 февраля 2023, 17:08
Фото: 1MI

Стоимость проездных на 4 вида транспорта снизилась в Екатеринбурге

Новые тарифы на электронные проездные билеты утверждены в Екатеринбурге. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Большая часть тарифов изменилась в сторону увеличения, но есть и исключения. Так, проездной на 4 вида транспорта (автобус, метро, трамвай и троллейбус) стал дешевле. Теперь обычные пассажиры будут платить не 2,8 тысячи рублей, а 2,5 тысячи рублей. Для студентов стоимость снизилась с 1,9 тысячи до 1,7 тысячи рублей, а для школьников с 1,5 тысячи до 1,1 тысячи рублей.

Изменения связаны с тем, что стоимость проезда увеличилась на 1 рубль с 32 до 33 рублей. Новые тарифы начнут действовать с 20 февраля и 15 марта 2023 года.

Напомним, что новый тариф официально был утвержден 9 февраля. И.о. председателя РЭК Владимир Гришанов рассказал, что перевозчики просили увеличить стоимость билетов до 37 — 40 рублей.

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#Ирина Кирилова#Проезд#Цена#Стоимость#Город#Экономика#Транспорт#Свердловская область#Новости УрФО#Екатеринбург
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