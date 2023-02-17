В Нижнем Тагиле при помощи манекена выясняли обстоятельства гибели мужчины в УАЗике

Также, по ее словам, на тот момент он был немного пьян, но никаких дебошей не устраивал. Также она уверена, что полицейских никто не вызывал, а в тот момент экипаж вез из больницы с освидетельствования другого мужчину. Увидев Сергея, полицейские решили его задержать. Она была рядом и попросила этого не делать, но ее не послушали.