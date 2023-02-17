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Published Сегодня, 10:56

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Updated Сегодня, 10:58

В Нижнем Тагиле при помощи манекена выясняли обстоятельства гибели мужчины в УАЗике

17 февраля 2023, 10:56
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле правоохранители, используя манекен, определили, как мужчина погиб, находясь в полицейском УАЗике.

Следственный эксперимент проводился по делу о гибели Сергея Шамрина. Его вдова Юлия показала при помощи манекена, как ее мужа вниз головой грузили в машину. Обвиняемые в этом деле не захотели поучаствовать в воссоздании тех событий.

По словам Юлии, рост манекена отличается от ее погибшего супруга – мужчина был 190 см, а манекен – 170. Вдова утверждает, что никакой реальной необходимости везти Сергея в отделение в роковой день не было.

Он пришел в учреждение, которое занимается лечением людей с наркотической и алкогольной зависимостью, выводит из запоя. Его не пустили, он пошел обратно, - объяснила ситуацию Юлия.

Также, по ее словам, на тот момент он был немного пьян, но никаких дебошей не устраивал. Также она уверена, что полицейских никто не вызывал, а в тот момент экипаж вез из больницы с освидетельствования другого мужчину. Увидев Сергея, полицейские решили его задержать. Она была рядом и попросила этого не делать, но ее не послушали.

Далее Юлия поехала за машиной ППС до самого отдела. Когда Сергея вытащили из машины, он уже был мертв.

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#Елена Озерова#Полиция#Следственный эксперимент#Вдова#Происшествия#Нижний Тагил
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