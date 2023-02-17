Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Об этом он заявил на встрече с представителями департамента регионального Госжилстройнадзора и областных территориальных организаций профсоюзов. По словам Гришанова, важно изучить дневное и ночное энергопотребление. Если ранее двойной тариф был выгоден всем, то сейчас он будет удобен только тем, у кого с 23:00 до 07:00 потребление превышает 27% от суточного объема. В энергосбытовых компаниях заявляют, что таких людей немного.
Также Гришанов отмечает, что в Свердловской области расширен список льготников для получения компенсации на оплату услуг ЖКХ или скидок. Свердловчанам доступна возможность оформления субсидии, сообщили в департаменте информполитики региона.
Также Владимир Гришанов обратился к участникам встречи, чтобы они объясняли информацию членам профсоюзных организаций. По словам председателя федерации профсоюзов региона Андрея Ветлужских, профсоюзы предлагают представителям РЭК проводить встречи с работниками предприятий и жителями муниципалитетов, чтобы разъяснять им все изменения.
Дополнительно планируется на федеральном уровне сдвинуть индексацию зарплат бюджетникам с 1 октября на более ранний срок.