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Published Сегодня, 16:52

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Updated Сегодня, 16:54

В РЭК призвали свердловчан не торопиться перепрограммировать счетчики

17 февраля 2023, 16:52
Фото: 1MI
Проанализировать потребление электрической энергии и не торопиться перепрограммировать счетчики призвал жителей Свердловской области и. о. председателя РЭК Владимир Гришанов.

Об этом он заявил на встрече с представителями департамента регионального Госжилстройнадзора и областных территориальных организаций профсоюзов. По словам Гришанова, важно изучить дневное и ночное энергопотребление. Если ранее двойной тариф был выгоден всем, то сейчас он будет удобен только тем, у кого с 23:00 до 07:00 потребление превышает 27% от суточного объема. В энергосбытовых компаниях заявляют, что таких людей немного.

Также Гришанов отмечает, что в Свердловской области расширен список льготников для получения компенсации на оплату услуг ЖКХ или скидок. Свердловчанам доступна возможность оформления субсидии, сообщили в департаменте информполитики региона.

Также Владимир Гришанов обратился к участникам встречи, чтобы они объясняли информацию членам профсоюзных организаций. По словам председателя федерации профсоюзов региона Андрея Ветлужских, профсоюзы предлагают представителям РЭК проводить встречи с работниками предприятий и жителями муниципалитетов, чтобы разъяснять им все изменения.

Дополнительно планируется на федеральном уровне сдвинуть индексацию зарплат бюджетникам с 1 октября на более ранний срок.

Чем обернется чехарда с ночным тарифом на электроэнергию для Нижнего Тагила
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#Свет#Ирина Кирилова#Электричество#Счетчики#Экономика#Свердловская область#Новости УрФО
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