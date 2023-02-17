Об этом он заявил на встрече с представителями департамента регионального Госжилстройнадзора и областных территориальных организаций профсоюзов. По словам Гришанова, важно изучить дневное и ночное энергопотребление. Если ранее двойной тариф был выгоден всем, то сейчас он будет удобен только тем, у кого с 23:00 до 07:00 потребление превышает 27% от суточного объема. В энергосбытовых компаниях заявляют, что таких людей немного.