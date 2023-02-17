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Власти Екатеринбурга ищут подрядчика на ремонт 14 улиц

17 февраля 2023, 04:37
Фото: 1MI

На ремонт 14 дорог в Екатеринбурге потратят 574 млн рублей

Планируется, что за 2023 год в Екатеринбурге отремонтируют 14 улиц. Власти свердловской столицы уже начали поиски подрядной организации и опубликовали контракт на портале Госзакупки. На ремонт проезжей части потратят 574 миллиона рублей.

Планами на ремонт поделилась городская администрация. Так, реконструкции подвергнутся улицы Просторная, Сухоложская, Славянская. Отремонтируют участок путепровода от Компрессорного завода по Сибирскому тракту, отрезок от Серафимы Дерябиной до Репина (по Начдива Васильева), переулок Выездной и другие фрагменты городского дорожного полотна в Екатеринбурге.

Свердловская область направит 4,8 млрд рублей на ремонт дорог
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Ранее стало известно, что по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы проезжие части в разных муниципалитетах. Заложенный на эти цели бюджет составляет 8,4 миллиарда рублей.

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#Екатеринбург#Транспорт#Ремонт дорог#Нацпроект#Нацпроект БКАД#Анна Варнакина
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