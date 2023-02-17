Власти Екатеринбурга ищут подрядчика на ремонт 14 улиц

Планами на ремонт поделилась городская администрация. Так, реконструкции подвергнутся улицы Просторная, Сухоложская, Славянская. Отремонтируют участок путепровода от Компрессорного завода по Сибирскому тракту, отрезок от Серафимы Дерябиной до Репина (по Начдива Васильева), переулок Выездной и другие фрагменты городского дорожного полотна в Екатеринбурге.