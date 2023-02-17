Власти Екатеринбурга ищут подрядчика на ремонт 14 улиц

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:39
Планами на ремонт поделилась городская администрация. Так, реконструкции подвергнутся улицы Просторная, Сухоложская, Славянская. Отремонтируют участок путепровода от Компрессорного завода по Сибирскому тракту, отрезок от Серафимы Дерябиной до Репина (по Начдива Васильева), переулок Выездной и другие фрагменты городского дорожного полотна в Екатеринбурге.
Ранее стало известно, что по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы проезжие части в разных муниципалитетах. Заложенный на эти цели бюджет составляет 8,4 миллиарда рублей.