Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
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Updated Сегодня, 10:10
На настоящий момент на полигоне Cвердловском они стреляют холостыми залпами. Таким образом проходит подготовка к праздничному салюту, который произойдет 23 февраля.
Во время подготовки военные салютной батареи показали синхронность и слаженность в подготовке оружий, пусковых установок и салютных зарядов к проведению стрельбы. Также они подготовились к пускам фейерверочных изделий из салютных установок 2А85.
Праздничный салют в Екатеринбурге запланирован на 23 февраля на спецплощадке в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. Из шести противотанковых пушек ЗИС-3 будет выпущено 30 залпов. Промежуток между ними составит 20 секунд, сообщает администрация Екатеринбурга.
Разноцветный фейерверк раздастся из салютных изделий «Фиалка», «Вега» и «Ассоль». Всего с трех установок будет запущено 510 фейерверочных изделий - с каждой по 170 залпов.
После тренировки командир салютной батареи Владислав Дегтев рассказал, что задействован пушки 1942, 1943 и 1944 годов выпуска.
Они применяются для того, чтобы отдать дань уважения воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны и в других военных конфликтах, – добавил Владислав Дегтев.
Ранее сообщалось, какие мероприятия состоятся в Нижнем Тагиле в честь Дня защитника Отечества. Для всех желающих состоятся концерты, мастер-классы, семейные вечера и многое другое. Их организуют разные учреждения культуры и образования. Все они состоятся в период с 9 до 27 февраля.