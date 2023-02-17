Ранее сообщалось, какие мероприятия состоятся в Нижнем Тагиле в честь Дня защитника Отечества. Для всех желающих состоятся концерты, мастер-классы, семейные вечера и многое другое. Их организуют разные учреждения культуры и образования. Все они состоятся в период с 9 до 27 февраля.