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Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Военные открыли стрельбу из противотанковых пушек в Екатеринбурге

17 февраля 2023, 10:08
Фото: TagilCity.ru

В Екатеринбурге военные отрепетировали салют к 23 февраля

В Екатеринбурге военными была открыта стрельба из легендарных противотанковых пушек ЗИС-3, которые использовались во времена Великой Отечественной войны.

На настоящий момент на полигоне Cвердловском они стреляют холостыми залпами. Таким образом проходит подготовка к праздничному салюту, который произойдет 23 февраля.

Фото: TagilCity.ru

Во время подготовки военные салютной батареи показали синхронность и слаженность в подготовке оружий, пусковых установок и салютных зарядов к проведению стрельбы. Также они подготовились к пускам фейерверочных изделий из салютных установок 2А85.

Праздничный салют в Екатеринбурге запланирован на 23 февраля на спецплощадке в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. Из шести противотанковых пушек ЗИС-3 будет выпущено 30 залпов. Промежуток между ними составит 20 секунд, сообщает администрация Екатеринбурга.

Разноцветный фейерверк раздастся из салютных изделий «Фиалка», «Вега» и «Ассоль». Всего с трех установок будет запущено 510 фейерверочных изделий - с каждой по 170 залпов.

После тренировки командир салютной батареи Владислав Дегтев рассказал, что задействован пушки 1942, 1943 и 1944 годов выпуска.

Они применяются для того, чтобы отдать дань уважения воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны и в других военных конфликтах, – добавил Владислав Дегтев.

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#Елена Озерова#Военные#Пушки#Салют#Общество#Новости УрФО
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