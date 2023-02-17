За две недели на участие в Югорском лыжном марафоне заявилось свыше 1000 человек

Возраст участников гонок - от 1 года до 78 лет. Больше всего спортсменов выйдет на старт гонки длиной 50 километров свободным стилем. На нее подали заявки 367 лыжников. На старт классического марафона выйдут 75 спортсменов. Еще 357 человек поборются за победу в самой короткой, пятикилометровой дистанции. На участие в полумарафоне зарегистрировались 246 лыжников. Среди участников гонки представителей сильного пола будет в два раза больше, чем женщин.