За две недели на участие в Югорском лыжном марафоне заявилось свыше 1000 человек

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
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Updated Сегодня, 09:53
Кроме того, вырос размер призового фонда состязаний - до 2,3 миллиона рублей.
Как сообщает muksun.fm, победителю и победительнице первого дня марафона можно рассчитывать на призовые по 150 тысяч рублей каждому. Пришедшие к финишу вторыми получат по 100 тысяч, обладатели бронзы – по 50 тысяч рублей.
8 апреля среди участников забега на 50 километров свободным стилем будут разыграны призовые в размере 400 тысяч рублей каждому победителю, мужчине и женщине. Участнику и участнице, пришедшим к финишу вторыми и третьими, выплатят вознаграждение по 200 тысяч и по 100 тысяч рублей соответственно.
Участникам гонок обоих дней марафона на 50 километров, которые займут места с 4-го по 10-е, можно рассчитывать на призы в размере от 5 до 25 тысяч рублей. Эти призы будут предоставлены спонсором марафона - банком «Открытие», выделившим на это дополнительно 300 тысяч рублей.
Свое участие в юбилейном марафоне уже подтвердили путем регистрации спортсмены из 164 городов, которые расположены в 31 российском регионе. Конкуренцию им составят и казахские лыжники.
Возраст участников гонок - от 1 года до 78 лет. Больше всего спортсменов выйдет на старт гонки длиной 50 километров свободным стилем. На нее подали заявки 367 лыжников. На старт классического марафона выйдут 75 спортсменов. Еще 357 человек поборются за победу в самой короткой, пятикилометровой дистанции. На участие в полумарафоне зарегистрировались 246 лыжников. Среди участников гонки представителей сильного пола будет в два раза больше, чем женщин.
Заявиться на участие в гонках можно до 6 апреля на сайте ugraloppet.ru. Для тех, кто зарегистрируется в первых рядах, регистрационный сбор будет ниже.
Гонки юбилейного марафона состоятся 7 - 8 апреля в Ханты-Мансийске в пойме реки Горной.
Медиахолдинг 1MI выступает информационным партнером состязаний.