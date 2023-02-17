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Заболеваемость паразитарными инфекциями выросла в Каменске-Уральском

17 февраля 2023, 07:56
Фото: 1MI
Число зараженных паразитарными инфекциями выросло в Каменске-Уральском. В текущем году впервые было проведено обследование младших школьников на наличие гельминтов. Было выявлено более 400 случаев заражения инфекцией.

Только в одной из школ города из 550 обследуемых выявлено 55 зараженных, сообщила заместитель главы Роспотребнадзора в Каменске-Уральском Аягуль Чарипова в ходе брифинга в администрации города.

По ее словам, инфекция является распространенной. Если оставить ее без лечения, то у человека снижается иммунитет, а это провоцирует частые ОРВИ и другие проблемы. Инфекции способны провоцировать бессонницу или анемию, сообщили в администрации Каменска-Уральского.

Чарипова отметила, что у 28 местных жителей, в том числе троих детей, выявлен описторхоз. Заболевание передается человеку при употреблении речной или озерной рыбы. Специалист отметила, что для такого продукта нужна или термообработка или шоковая заморозка на 72 часа. Недоваренный полусырой продукт опасен для здоровья.

#Ирина Кирилова#Заболеваемость#Инфекция#Заражение#Здоровье#Свердловская область#Новости УрФО#Каменск-Уральский
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