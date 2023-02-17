Заболеваемость паразитарными инфекциями выросла в Каменске-Уральском

По ее словам, инфекция является распространенной. Если оставить ее без лечения, то у человека снижается иммунитет, а это провоцирует частые ОРВИ и другие проблемы. Инфекции способны провоцировать бессонницу или анемию, сообщили в администрации Каменска-Уральского.