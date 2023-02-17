Заболеваемость паразитарными инфекциями выросла в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Только в одной из школ города из 550 обследуемых выявлено 55 зараженных, сообщила заместитель главы Роспотребнадзора в Каменске-Уральском Аягуль Чарипова в ходе брифинга в администрации города.
По ее словам, инфекция является распространенной. Если оставить ее без лечения, то у человека снижается иммунитет, а это провоцирует частые ОРВИ и другие проблемы. Инфекции способны провоцировать бессонницу или анемию, сообщили в администрации Каменска-Уральского.
Чарипова отметила, что у 28 местных жителей, в том числе троих детей, выявлен описторхоз. Заболевание передается человеку при употреблении речной или озерной рыбы. Специалист отметила, что для такого продукта нужна или термообработка или шоковая заморозка на 72 часа. Недоваренный полусырой продукт опасен для здоровья.