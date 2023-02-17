Завершены поиски 75-летней пенсионерки из Екатеринбурга

О том, что местоположение Лидии Двинской установлено, сообщили на страницах добровольческого объединения. Волонтеры поблагодарили за помощь всех причастных, однако подробностей случившегося не раскрывали. На момент пропажи на жительницу Екатеринбурга была надета рыжая шуба.