Завершены поиски 75-летней пенсионерки из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
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Updated Сегодня, 03:35
Известно, что пропавшая самостоятельно покинула свою жилплощадь в день исчезновения. Обратно она не возвращалась. В расследовании факта пропажи екатеринбурженки принимали участие добровольцы свердловского поискового отряда «Лиза Алерт» и представители правоохранительных органов.
О том, что местоположение Лидии Двинской установлено, сообщили на страницах добровольческого объединения. Волонтеры поблагодарили за помощь всех причастных, однако подробностей случившегося не раскрывали. На момент пропажи на жительницу Екатеринбурга была надета рыжая шуба.