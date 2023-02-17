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Завершены поиски 75-летней пенсионерки из Екатеринбурга

17 февраля 2023, 03:33
Фото: 1MI
Лидия Двинская исчезла 15 февраля 2023 года. Женщине 75 лет и она страдает от проблем с памятью. Менее, чем через сутки, жительницу Екатеринбурга нашли.

Известно, что пропавшая самостоятельно покинула свою жилплощадь в день исчезновения. Обратно она не возвращалась. В расследовании факта пропажи екатеринбурженки принимали участие добровольцы свердловского поискового отряда «Лиза Алерт» и представители правоохранительных органов.

О том, что местоположение Лидии Двинской установлено, сообщили на страницах добровольческого объединения. Волонтеры поблагодарили за помощь всех причастных, однако подробностей случившегося не раскрывали. На момент пропажи на жительницу Екатеринбурга была надета рыжая шуба.

Фото: "Лиза Алерт"
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