Жительница Березовского обманула банк для получения кредита в 5 миллионов рублей

После того, как кредит был оформлен, клиентка получила в кассе банка всю сумму наличными. При этом оплачивать ссуду она не собиралась. О мошенничестве стало известно после того, как 38-летняя женщина выплатила 350 тысяч рублей, а после перестала вносить платежи. Сотрудники банка начали перепроверять данные.