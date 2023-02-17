Жительница Березовского обманула банк для получения кредита в 5 миллионов рублей

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
После того, как кредит был оформлен, клиентка получила в кассе банка всю сумму наличными. При этом оплачивать ссуду она не собиралась. О мошенничестве стало известно после того, как 38-летняя женщина выплатила 350 тысяч рублей, а после перестала вносить платежи. Сотрудники банка начали перепроверять данные.
В УМВД Екатеринбурга рассказали, что представитель банка сообщил о получении клиенткой кредита в марте 2021 года на сумму в 5 миллионов рублей. При этом в документах указано, что женщина имеет высокий доход и работает в нефтегазовой отрасли. Выглядела клиентка соответствующе.
Когда из-за неуплаты документы начали перепроверять, то оказалось, что в нефтегазовой отрасли она не работает. Организация, работницей которой женщина представилась, сообщила, что таких сотрудников у них нет.
Полицейским удалось найти женщину. Они выяснили, что она работает на пункте выдачи товаров одного из маркетплейсов. Свою вину она признала. Теперь женщине грозит срок за мошенничество. Она находится под подпиской о невыезде.