Звонки с иностранных номеров и ДТП с родственниками: в Тагиле задержали мошенника

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Жалобы пожилых женщин поступали полицейским с середины декабря 2022 года. Мошенники представились правоохранителями и обманным путем забирали у тагильчанок деньги. Тем не менее, отмечают в полиции, многие потенциальные жертвы не поддались на провокации.
Дело взял на контроль начальник МУ МВД «Нижнетагильское», преступников объявили в розыск. Пока сотрудники правоохранительных органов проводили следственные мероприятия, появилось сообщение об еще одной пострадавшей — 76-летней жительнице Нижнего Тагила, проживающей в Дзержинском районе.
Пострадавшей позвонили с неизвестного номера. Женщине показалось, что звонит дочь: мошенница попросила у тагильчанки 800 тысяч рублей, потому что якобы попала в ДТП и необходима компенсация вреда потерпевшей. В ином случае — тюрьма. Пенсионерка сказала, что у нее есть только 60 тысяч, на что «дочь» попросила передать деньги курьеру, который придет через 15 минут. Жительница Нижнего Тагила сделала все так, как ей сказали.
Через некоторое время позвонила настоящая дочь. В разговоре выяснилось, что пожилая тагильчанка стала жертвой обмана. Полицейские провели оперативные мероприятия и задержали подозреваемого — 33-летнего мужчину из Нижней Туры, у которого при себе был пакет с пятитысячными купюрами суммой 1 миллион рублей.
Пока оперативники работали с задержанным, в ОП позвонил водитель такси. Он рассказал о странном заказе: его попросили забрать вещи у пожилой матери и привезти в Екатеринбург. Тагильчанину показалось странным, что звонили ему с зарубежных номеров, а пенсионерка, передавая посылку, обмолвилась про сестру.
Водитель такси взял в поездку друга и, посовещавшись с ним, решил вскрыть пакет. Он оказался набит деньгами. Оказалось, что забирали его с того же адреса, что и ранее изъятый миллион, однако в полицию заявлений от жертвы не поступало.
Молодые люди из такси в сотрудничестве с сыщиками из Екатеринбурга и Нижнего Тагила устроили облаву на злоумышленников. Ими оказались екатеринбуржцы 17 и 18 лет без криминального прошлого. Задержанные рассказали, что нашли подработку и некий заказчик сообщил им адрес, по которому необходимо было забрать деньги. Далее исполнители брали себе процент, а оставшуюся сумму переводили на указанные им счета.
74-летняя обманутая пенсионерка не хотела верить в то, что стала жертвой обмана. Она думала, что оказывает помощь попавшей в аварию двоюродной сестре. Полицейским удалось убедить ее в обратном. По ходу следствия обнаружились и другие потерпевшие: только за одним жителем Туры оказалось 12 обманутых тагильчанок, а за екатеринбуржцами — двое местных жителей. Следствие возбудило уголовные дела по факту мошенничества, а туринца заключили под стражу, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».