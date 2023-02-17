Звонки с иностранных номеров и ДТП с родственниками: в Тагиле задержали мошенника

Пострадавшей позвонили с неизвестного номера. Женщине показалось, что звонит дочь: мошенница попросила у тагильчанки 800 тысяч рублей, потому что якобы попала в ДТП и необходима компенсация вреда потерпевшей. В ином случае — тюрьма. Пенсионерка сказала, что у нее есть только 60 тысяч, на что «дочь» попросила передать деньги курьеру, который придет через 15 минут. Жительница Нижнего Тагила сделала все так, как ей сказали.