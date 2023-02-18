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Published Сегодня, 15:35

Modified Сегодня, 15:37

Updated Сегодня, 15:37

11 военных из Пермского края пропали без вести в зоне СВО

18 февраля 2023, 15:35
Фото: 1MI
О пропавших без вести и пленных жителях Пермского края рассказал региональный омбудсмен Игорь Сапко. По его словпм четверо жителей находятся в плену, еще об 11 ничего не известно.

По его словам, в аппарате уполномоченного в работе находятся 11 заявлений о пропавших в зоне СВО. На прошлой неделе из было 9.

Также пермский омбудсмен заявляет, что среди 101 освобожденного из украинского плена, нет ни одного пермяка. В декабре Сапко сообщал, что пропавшими числились семь человек, пишет Ура.ру.

Напомним, что среди освобожденных из плена были трое жителей Свердловской области. Их жизни ничего не угрожает. Скоро они вернутся домой к родным.

#Ирина Кирилова#Спецоперация#Пропавшие#Военные#Происшествия#Операция на Украине#Новости УрФО#Пермский край
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