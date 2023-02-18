11 военных из Пермского края пропали без вести в зоне СВО

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
По его словам, в аппарате уполномоченного в работе находятся 11 заявлений о пропавших в зоне СВО. На прошлой неделе из было 9.
Также пермский омбудсмен заявляет, что среди 101 освобожденного из украинского плена, нет ни одного пермяка. В декабре Сапко сообщал, что пропавшими числились семь человек, пишет Ура.ру.
Напомним, что среди освобожденных из плена были трое жителей Свердловской области. Их жизни ничего не угрожает. Скоро они вернутся домой к родным.