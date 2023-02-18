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Published Сегодня, 11:05

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Updated Сегодня, 11:31

13 гуляющих по ночам детей задержали полицейские в Екатеринбурге

18 февраля 2023, 11:05
Фото: УМВД по Екатеринбургу
17 февраля на Уралмаше в Екатеринбурге были задержаны 13 несовершеннолетних детей, которые гуляли в ночное время. Пятеро из них — младше 16 лет.

Рейд «Улица-подросток» проводили сотрудники ПДН, ППС, ГИБДД, Росгвардии и участковые. Они выявляли несовершеннолетних детей, которые находились на улице в ночное время без сопровождения взрослых. Особое внимание уделялось местам скопления подростков: торговым центрам, компьютерным клубам, заведениями общепита.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Задержаны были 13 детей, материалы в их отношении будут направлены в ПДН. В УМВД по Екатеринбургу отметили, что один подросток был пьян, а девочка привлечена к ответственности еще и за мелкое хищение. На трех владельцев заведений, допустивших нахождение в них несовершеннолетних после 22.00, составлены административные дела.

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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Полиция#Рейд#Общество
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