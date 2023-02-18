13 гуляющих по ночам детей задержали полицейские в Екатеринбурге

Задержаны были 13 детей, материалы в их отношении будут направлены в ПДН. В УМВД по Екатеринбургу отметили, что один подросток был пьян, а девочка привлечена к ответственности еще и за мелкое хищение. На трех владельцев заведений, допустивших нахождение в них несовершеннолетних после 22.00, составлены административные дела.