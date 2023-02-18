13 гуляющих по ночам детей задержали полицейские в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Рейд «Улица-подросток» проводили сотрудники ПДН, ППС, ГИБДД, Росгвардии и участковые. Они выявляли несовершеннолетних детей, которые находились на улице в ночное время без сопровождения взрослых. Особое внимание уделялось местам скопления подростков: торговым центрам, компьютерным клубам, заведениями общепита.
Задержаны были 13 детей, материалы в их отношении будут направлены в ПДН. В УМВД по Екатеринбургу отметили, что один подросток был пьян, а девочка привлечена к ответственности еще и за мелкое хищение. На трех владельцев заведений, допустивших нахождение в них несовершеннолетних после 22.00, составлены административные дела.