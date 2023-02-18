Мама отобрала телефон: две 14-летние девочки сбежали из дома в уральском поселке

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Одноклассницы перестали выходить на связь с родственниками 17 февраля, они забили тревогу. Розыском подростков занимались волонтеры поисковых отрядов и полиция. Оказалось, что они уехали на микроавтобусе в Екатеринбург, никого не предупредив. Однако, одна из школьниц написала в мессенджере сообщение о том, что с ними все в порядке.
В правоохранительных органах пояснили, что раньше девочки из дома не уходили, а также не состояли на учете в ПДН. По одной из версий, решиться на такой поступок их толкнуло то, что мама забрала мобильный телефон у одной из них, пишет «КП-Екатеринбург».