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Мама отобрала телефон: две 14-летние девочки сбежали из дома в уральском поселке

18 февраля 2023, 06:36
Фото: 1MI
Две пропавшие 14-летние школьницы из поселка Дружинина сбежали из дома. Они уехали в Екатеринбург, но вышли на связь с родителями.

Одноклассницы перестали выходить на связь с родственниками 17 февраля, они забили тревогу. Розыском подростков занимались волонтеры поисковых отрядов и полиция. Оказалось, что они уехали на микроавтобусе в Екатеринбург, никого не предупредив. Однако, одна из школьниц написала в мессенджере сообщение о том, что с ними все в порядке.

В правоохранительных органах пояснили, что раньше девочки из дома не уходили, а также не состояли на учете в ПДН. По одной из версий, решиться на такой поступок их толкнуло то, что мама забрала мобильный телефон у одной из них, пишет «КП-Екатеринбург».

Сбежавшую из дома 14-летнюю школьницу из Верхней Пышмы поставят на учет в ПДН
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#Евгения Сафина#Дети#Полиция#Пропавшие#Розыск#Телефон#Происшествия#Свердловская область#Екатеринбург
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