Мама отобрала телефон: две 14-летние девочки сбежали из дома в уральском поселке

В правоохранительных органах пояснили, что раньше девочки из дома не уходили, а также не состояли на учете в ПДН. По одной из версий, решиться на такой поступок их толкнуло то, что мама забрала мобильный телефон у одной из них, пишет «КП-Екатеринбург».