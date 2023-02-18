Орден Мужества вручили родным погибшего на СВО тагильчанина

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Эту награду ефрейтор получил посмертно.
Вручили Орден Мужества 15 февраля в нашем военкомате. Получили его мама и дочь брата. Папа заболел и не смог приехать, потому что у него случился инфаркт в день вручения, — рассказала TagilCity.ru сестра погибшего Наталья.
Напомним, Дмитрий Отливан был ветераном Чеченской войны, ему было 45 лет. Похоронили бойца на Алле Славы в Нижнем Тагиле. У тагильчанина остались дочь, внучки, пожилые родители и сестры.