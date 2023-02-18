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Posted Сегодня, 10:51

Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Орден Мужества вручили родным погибшего на СВО тагильчанина

18 февраля 2023, 10:51
Фото: Родственники Дмитрия Отливана
Родственникам Дмитрия Отливана из Нижнего Тагила, который 31 октября 2022 года погиб в зоне проведении специальной военной операции, вручили Орден Мужества.

Эту награду ефрейтор получил посмертно.

Вручили Орден Мужества 15 февраля в нашем военкомате. Получили его мама и дочь брата. Папа заболел и не смог приехать, потому что у него случился инфаркт в день вручения, — рассказала TagilCity.ru сестра погибшего Наталья.
Фото: Родственники Дмитрия Отливана

Напомним, Дмитрий Отливан был ветераном Чеченской войны, ему было 45 лет. Похоронили бойца на Алле Славы в Нижнем Тагиле. У тагильчанина остались дочь, внучки, пожилые родители и сестры.

45-летний ефрейтор из Нижнего Тагила погиб под артиллерийским обстрелом на Украине
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