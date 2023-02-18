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Пенсионер заживо сгорел в деревне под Красноуфимском

18 февраля 2023, 06:13
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Пожилой мужчина заживо сгорел в частном доме в деревне Тактамыш. Сотрудники Следственного комитета Красноуфимска проводят проверку

Частный жилой дом на улице Гагарина загорелся рано утром 17 февраля. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Тушили возгорание девять огнеборцев с помощью трех единиц спецтехники, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

На месте пожара был обнаружен труп мужчины 1949 года рождения. По словам родственников, он жил в доме один. Сейчас его тело отправлено на судмедэкспертизу для выяснения причин смерти. Следователи СК предварительно установили, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем — пенсионер поставил кастрюлю на плиту и забыл про нее, пояснили в СУ СКР по Свердловской области.

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#Евгения Сафина#Пожар#Пенсионер#Смерть#Деревня#Происшествия#Свердловская область#Красноуфимск#Прокуратура
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